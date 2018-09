Carlet acollirà el 30 de setembre la V Caminada Solidària contra el Càncer

Print This Post

Es preveu superar els 3.000 participants.

L’Ajuntament de Carlet ha acollit la presentació de la V Caminada Solidària contra el Càncer Ciutat de Carlet.

Una marxa que tindrà lloc el diumenge 30 de setembre, a partir de les 9.30h i que discorrerà per un itinerari de 4 quilòmetres.

L’Objectiu d’esta caminada solidària és benèfic, ja que els fons recaptats es destinaran a la Junta Local del Càncer de Carlet per a la investigació en la lluita contra esta malaltia.

A més esta prova servirà per a conscienciar la població sobre la incidència del càncer i per destacar la importància de portar una vida saludable amb exercici físic per a la seua prevenció.

Esta activitat esportiva està dirigida a totes les persones interessades a participar-hi. L’eixida i l’arribada de la prova estaran ubicades en la Plaça d’Espanya de Carlet i les inscripcions poden realitzar-se pel preu simbòlic de 6 euros al Mercat de Carlet, a la seu de la Junta Local de la Càncer de Carlet, entre altres.

Als participants se’ls lliurarà una samarreta commemorativa de la cursa.