Carlet aconseguix dos flors al certamen de Viles en Flor

Carlet ha rebut el guardó de dos flors en el certamen Viles en Flor, celebrat hui a Iberflora, i que reconeix la trajectòria i les accions dutes a terme pels municipis de la Comunitat Valenciana en la millora i potenciació dels espais verds urbans. Les Flors d’Honor són el distintiu que s’entrega anualment als municipis participants en el concurs. Es concedixen d’1 a 5 flors segons el criteri del jurat, per a #Carlet n’han sigut dos.

Carlet, igual que altres municipis, presentà la sol·licitud per a participar en el concurs i, una vegada inscrit, la localitat ja és considerada Vila en Flor. El Jurat, format per professionals voluntaris de reconegut prestigi dels sectors del viverisme, la jardineria i el paisatgisme, visità la població el passat mes de juliol i ha decidit atorgar este guardó: Vila en Flor amb dos flors d’honor. Un guardó que han rebut el primer tinent d’alcalde, Agustí Royo, i el regidor Bernat Nogués, de mans del president d’Iberflora, Óscar Calabuig.

El professor José Ballester Olmos ha sigut l’encarregat d’explicar i avaluar el guardó rebut per l’ajuntament carletí. Entre els elements que han fet que el jurat li atorgue dos flors al municipi carletí ha destacat la posada en valor del riu Magre a través d’iniciatives com la Ruta pel Magre o la creació de la Mesa d’Alcaldes pel Magre, la millora del patrimoni arbori carletí atenent a l’ús d’espècies autòctones i que realitza l’empresa local Paimed que també s’encarrega de les zones verdes del municipi, els meritoris processos en espais degradats com la recuperació de la Font Blanca o la reforestació de Matamon a través de col·lectius i associacions.

L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega ha mostrat la satisfacció per este guardó:«un guardó que impulsa a continuar treballar per millorar i consolidar no sols les zones urbanes, sinó també els paratges naturals carletins, dels quals en hem de sentir orgullosos, valorar-los com cal i difondre’ls».