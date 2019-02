Carlet acull a un centenar de persones per recórrer l’itinerari de Sant Bernat

Print This Post

El recorregut començà des de l’Ermita de Sant Bernat i finalitzà a la localitat d’Alcira

La localitat de Carlet acull a un centenar de persones per tal de realitzar La ruta Bernardina que hui dia, ja s’ha convertit en un itinerari d’interés cultural per a la població i per als veïns dels pobles del costat.

El recorregut va començar en l’Ermita de Sant Bernat a Carlet on van anar acudint tots els habitants veïns de Carlet o dels voltants, continua per Benimodo passant també per Guadassuar i acabant en Alzira.

Una ruta que se celebra en lloança a Sant Bernat i que té una història al darrer per contar.

El camí no se l’han volgut perdre tampoc els alcaldes de les localitats properes a Carlet, com ara Salvador Montañana que es va mostrar molt interessat en la ruta.

Una festivitat que fomenta la cultura i el deport i a més uneix a diferents poblacions en germanor.