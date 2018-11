Carlet acull de nou la Trobada d’Escoles en valencià, 22 anys després

Connect on Linked in

La Trobada se celebrarà el pròxim 7 d’abril al voltant del Parc escolar i l’avinguda Blasco Ibáñez.

Carlet acollirà la XXXIV edició de la Trobada de Centres d’Ensenyament en Valencià el pròxim 7 d’abril del 2019. El Ple de l’Ajuntament de Carlet aprovà anit la proposta de la Coordinadora d’Ensenyaments en Valencià de la Ribera, després d’haver realitzat diverses reunions informatives amb els centres escolars, associacions de pares i mares i entitats locals, que han donat suport a la celebració de forma unànim. Carlet acull per segona vegada esta festa educativa, ja que a l’abril de 1996 ja va ser ciutat amfitriona de l’XI Trobada.

L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, ha expressat la seua satisfacció perquè Carlet siga amfitriona d’esta trobada: «Carlet és una ciutat acollidora i per tant és una gran satisfacció acollir milers de persones de la nostra comarca implicades en les escoles i en l’ensenyament en valencià». En el mateix sentit, la regidora d’Educació, Nela Aznar, convida la població a gaudir i participar de la trobada, «comptem ja amb la implicació de la comunitat escolar, i ara hem de treballar perquè s’hi implique tota la població perquè Carlet siga una digna amfitriona d’un esdeveniment d’estes característiques».

El pròxim 17 de novembre es presentarà oficialment esta edició en la Nit d’Escola Valenciana que tindrà lloc a Albocàsser. Una festa a la qual acudiran representants de la corporació municipal així com de la comissió organitzadora d’esta edició, per a donar a conéixer la candidatura carletina.

D’altra banda, la comissió organitzadora ja ha decidit que la Trobada es realitzarà al voltant del col·legi Juan Vicente Mora, conegut com a Parc escolar, igual que ja es va fer en la primera edició de la Trobada a Carlet celebrada ara fa 22 anys. D’altra banda, l’Ajuntament de Carlet ha encarregat el disseny del cartell de la Trobada a l’artista carletí Salvador Conca.

El pintor carletí, nascut en 1964, inicia la seua trajectòria artística als anys 80, i ha participat en diverses exposicions individuals i col·lectives d’àmbit nacional. És mereixedor de diversos premis i mencions tant per les seues pintures com per la seua faceta de dissenyador i, en concret, per la creació de cartells.