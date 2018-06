Carlet acull per primera vegada una trobada comarcal d’escoles de pilota

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Carlet es convertirà una vegada més en la ciutat de la pilota amb una trobada en què les noves generacions de pilotaris es donaran cita al carrer de Joan Peset, a escassos metres del Trinquet municipal, que va adquirir l’any passat l’Ajuntament de Carlet.

Esta primera trobada d’escoles de pilota de la Ribera Alta servirà, a més, de carta de presentació del nou Club de Pilota Valenciana Volea de Carlet, un club que començarà en breu a tindre una escola de pilota en les instal·lacions municipals. A la trobada es donaran cita les escoles dels clubs de pilota de Carcaixent, Algemesí, Guadassuar i Carlet, que comptarà amb la representació dels dos clubs, el Club de Pilota Carlet i el Club de Pilota Valenciana Volea de Carlet.

Les partides s’iniciaran a les nou del matí i continuaran al llarg de la vesprada. L’organització ha dissenyat un espai per tal que es puguen jugar partides de forma simultània i i una altra zona on es faran tallers i els clubs participants tindran el seu estand expositor. A més, també es comptarà amb la presència d’altres clubs que, tot i no participar-hi, sí que tindran el seu expositor.