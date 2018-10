Carlet acull la tercera edició del Festival Musarts

Print This Post

El Conservatori Perfecto García Chornet acollirà dissabte el Festival Musarts, el Festival de Música i Arts de Carlet. Este festival, que va nàixer ara fa tres anys, es consolida enguany com una iniciativa innovadora i participativa que naix de la inquietud d’un grup jove de músics i artistes plàstics per fusionar diferents vessants de l’art.

El pròxim dissabte, es posarà el colofó a mesos de treball amb un concert que interpretaran els professors del Conservatori que formen part d’este projecte al temps que es projectaran gràfiques i dibuixos. Enguany el lema del festival són els drets humans i per això les gràfiques que es podran vore giraran al voltant dels drets humans, la mort, l’esperança i la solitud, entre altres temàtiques.

Enguany esta proposta innovadora ha sumat nous companys de viatge i per això, a més dels professionals de la música i l’art que conformen l’essència del Festival, hi han incorporat també diverses associacions de Carlet amb les quals han treballat el passat mes de setembre en un taller col·laboratiu: la Casa de la Dona, Apadicc i l’Escola de Pintura. Un taller que ha tingut com a resultat gràfiques i dibuixos que, a més de projectar-se, s’exposaran també al vestíbul del conservatori el mateix dissabte.

A més del concert, el programa d’actes de Musarts es va encetar el passat mes de juny amb un taller d’expressió corporal, de diàleg amb la música i interacció lúdica en el qual participaren les usuàries de la Casa de la Dona de Carlet i els membres de l’associació Apadicc, en setembre es va realitzar un concert per a les ames de casa Tyrius i finalment des de l’11 de setembre fins al 6 d’octubre es va dur a terme el taller col·laboratiu amb la Casa de la Dona, Apadicc i l’Escola de Pintura.

Musarts està format pels músics Noemí Lozano, Vanessa Piqueres, Inma García, Carlos Cortina, Gabriel Tarrós, a més dels components de l’agrupació Capcake, Ana Ligeia Esteve, Josep Lluís Rausell, Joanma Miralles, Miquel Àngel Fabra, Leticia Bargues i Anna Torres.