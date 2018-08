Carlet aposta pels músics valencians amb la primera edició del Kaki Fest Festival.

Print This Post

El caqui no sols és la fruita que definix la identitat carletina sinó que a partir d’ara també la que aportarà el só carletí. Enguany Carlet s’estrena amb un festival de grups musicals de la terra que s’incorpora com una aposta de la Regidoria de Joventut a la programació festiva que organitzen els Festers 2018. El Kakifest Festival arredonix la programació del diumenge 2 de setembre, dia tradicional de les paelles carletines. Una iniciativa, les paelles, que enguany també estrena nou lloc i es desplaça a la zona de la pista d’atletisme on conviuran gastronomia i la música del KakiFest.

El KakiFest Festival es presenta amb un ample cartell de grups valencians heterogenis amb música per a tots els gustos i sobretot ballable. El cartell compta amb la participació del grup d’Alcasser, SVA-TERS, el pop i el folk arriba des de Gandia de la ma de Deliri, el grup valencià Vadebo arriba des de València, el hip hop de la ma de Jazzwoman i la música de vent per a la festa assegurada de La Fúmiga d’Alzira,una banda que ha trencat tots els estigmes de les xarangues. Un cartell que recorre l’escena musical valenciana més actual i aposta per posar Carlet en el mapa dels festivals que aposten pels grups valencians.

Actualment les Festes de Carlet tenen moltes activitats dedicades als jóvens, per això des de la regidoria de Joventut, s’ha considerat interessant completar les activitats que ja organitzen els festers. «El KakiFest és una assignatura pendent i respon a les demandes i inquietuds de la joventut carletina, a més de normalitzar la música en valencià».