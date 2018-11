Carlet commemora el 25N formant voluntàries per a acompanyar les víctimes de la violència masclista

Connect on Linked in

Carlet commemora el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona amb una programació mensual que oferix activitats per a tots els públics, però sobretot fent incidència en els més menuts i comptant amb la participació de la Casa de la Dona i les activitats que desenvolupen al llarg de l’any.

La programació s’enceta este divendres amb la projecció de la pel·lícula francesa Custòdia compartida, que aborda el problema dels menors en casos de violència al si de la família. El dimecres 14 de novembre, Carlet acollirà la Jornada de voluntariat per a la Casa de la Dona de Carlet, que gestiona l’associació Alanna. Es tracta d’una jornada per a presentar el programa d’acompanyament de dones víctimes de violència de gènere «Empodera’t».

Es tracta d’un programa per a captar i formar persones voluntàries en distint tipus d’acompanyament a les dones víctimes de violència, des de l’acompanyament administratiu en tasques de caràcter burocràtic, acompanyament social amb els fills i les víctimes de violència, en tràmits jurídics o fins i tot en activitats culturals i d’oci. A més a més, el dijous 22 de novembre la Casa de la Dona presentarà al públic una de les experiències terapèutiques i d’acompanyament que s’han dut a terme en este servei municipal amb les dones que acudixen com a usuàries a la Casa de la Dona, amb la xarrada « Experiències a Chilly-Mazarin: Una setmana de viatge, un any d’intervenció».

La cloenda oficial del 25N serà el divendres 23 de novembre amb la lectura del manifest del Dia Internacional a la porta de l’Ajuntament de Carlet.

ACTIVITATS amb la joventut i infància

La programació es completa amb activitats específiques per a col·lectius diana de les polítiques d’igualtat i per això s’ha implicat els centres escolars carletins per a realitzar un taller anomenat «Som iguals, som diferents» a càrrec de l’associació Formigues Liles. Es tracta d’un taller que planteja de manera participativa la visibilització de les desigualtats i no sols les de gèneres, sinó que també tracta de sensibilitzar sobre altres identitats i orientacions sexuals. El taller es durà a terme en els quatre centres de primària de Carlet per a l’alumnat de 6é.

Tal com explica la regidora d’Igualtat, M. Josep Hernandorena, «enguany hem optat per fer estos tallers en els últims cursos d’ESO, per a l’alumnat més menut, perquè entenem que el millor instrument per a combatre les desigualtats i la violència és l’educació, i cal començar com més prompte millor». Este taller se suma a les activitats que cada centre realitza per a commemorar esta jornada.

D’altra banda, amb la intenció de sumar esforços, l’Ajuntament també se suma a la Marxa contra la violència de gènere que organitza el grup del 2n Curs d’Integració Social de l’IES Eduardo Primo. Una marxa que partirà del centre i que conclourà davant l’Ajuntament de Carlet, on l’alumnat escenificarà una performance que partirà de la lectura del poema de V. A. Estellés «La rosa de paper».