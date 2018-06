Carlet, seu del frontenis femení

Connect on Linked in

El Poliesportiu de Carlet va acollir, dissabte i diumenge, la II Trobada de frontenis femení, un esdeveniment esportiu en el qual han participat més de 100 dones i xiquetes provinents de diversos punts del territori espanyol. La jornada naix de la Comissió Dona i Pilota de la Federació de Frontenis i Pilota de la Comunitat Valenciana que aposta per donar visibilitat a les esportistes. La de Carlet és la segona edició d’este esdeveniment que es va celebrar per primera vegada l’any passat a Nàquera.

En l’actualitat, la Comunitat Valenciana té 120 llicències federatives de dones i, a més, ha fet més visible el paper de la dona frontenista al crear la Lliga femenina CAFF. Al llarg del cap de setmana, les assistents han participat en una lligueta on han competit en les dos modalitats de pilota, olímpica i preolímpica, als dos frontons del Poliesportiu.

La jornada es va inaugurar dissabte i comptà amb l’assistència del director general d’Esports, Josep Miquel Moya, l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, el president de la Federació Valenciana, Miguel Montalbán, i la presidenta nacional de la Comissió Dona i Pilota, la canària Luisa Ojeda. Ojeda assenyala la força del moviment femení dins del món del frontenis per treballar perquè «no ens donen les pistes més roïnes, els premis en metàl·lic siguen iguals per a les xiques i per als xics. Ojeda destaca la importància d’introduir la pilota a l’escola i treballar des de la base, però també es necessita la implicació de les institucions i el seu finançament per a garantir l’existència de professionals. Precisament, la selecció espanyola de frontennis femení en la modalitat de pilota olímpica està formada bàsicament per esportistes valencianes i canàries.

Per la seua banda, Josep Miquel Moya, a més de destacar la necessitat de fomentar l’esport femení dins de les polítiques igualitàries, recorda que precisament les dones del frontenis són les hereves de les raquetistes dels anys 30, les primeres esportistes professionals, algunes d’elles valencianes. L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, destaca la importància que té per a Carlet ser seu d’un esdeveniment que visibilitza les dones en l’esport.

Diumenge la trobada es va tancar amb l’assistència de la diputada d’Esports, Isabel García Sánchez, i amb una partida d’exhibició de la selecció nacional de frontennis femení, que es va acostar a Carlet per tancar esta concentració de dones esportistes.