Carlet incrementa un 14 % les subvencions als clubs esportius

L’Ajuntament de Carlet destinarà 88.550 euros a les entitats esportives del municipi durant l’any 2018. Unes subvencions que es tramiten mitjançant convenis individualitzats amb cada col·lectiu, atés el seu programa d’activitats durant l’any. La inversió en les entitats i clubs esportius de la població ha anat augmentat any rere any al temps que també s’han creat nous clubs.

La progressió de clubs i activitats ha anat paral·lela a la inversió en els diversos clubs per part de l’Ajuntament. Així, enguany, el pressupost dedicat a les associacions esportives ha augmentat un 14 % respecte de l’any passat.

D’altra banda, l’Ajuntament de Carlet també té present els esportistes que destaquen en diverses competicions nacionals i internacionals i per això el pressupost inclou un increment dels fons destinats a les beques als esportistes d’elit del municipi, que s’atorgaren per primera vegada en lliure concurrència l’any passat, i el Consell Local d’Esports, que va organitzar recentment la I

Fira de l’esport.

Enguany, a més hi haurà quatre noves entitats que rebran subvenció, és el cas del recentment creat Club de Pilota Valenciana Volea de Carlet, el club Hípic Matamon i l’associació Radiocontrol Carlet. Junt amb ells, l’Atlètic Club Futbol Sala, fins ara integrat en el Carlet EMF, també rebrà el suport municipal a causa de la seua progressió en els últims quatre anys que l’han dut a estar en la terna per a pujar a 3a divisió.