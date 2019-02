Carlet instal·la 22 cases nius de rates penades en edificis municipals

Connect on Linked in

La mesura es complementaria a les accions tendents a controlar la població de mosquits a la població. Des de l’àrea de sanitat de l’Ajuntament de Carlet s’ha optat per esta opció com una manera de potenciar les rates penades en Carlet. Es tracta d’una mesura ecològica tendent a millorar l’ecosistema i permetre que hi hagen més animals depredadors de mosquits.

La instal·lació d’estos refugis és una ferramenta per tal de recuperar les aus que es mengen els insectes, i així compensar la falta de refugis per a estes aus al terme i fomentar així la supervivència i la reproducció d’estos mamífers. Prèviament, s’ha fet un estudi al municipi per tal d’avaluar els llocs idonis per a instal·lar-les, ja que han de ser llocs tranquils sense massa accés de la gent per a evitar el vandalisme i sense il·luminació directa i pròxims a les teulades amb teula àrab antiga, ja que solen ser usades per les rates penades com a refugi.

Al llarg de la jornada de hui, s’han instal·lat 22 caixes nius, distribuïdes en grups de 3-5 nius, en diversos edificis municipals de la població i en la urbanització Ausiàs March. Una vegada instal·lades es farà un seguiment en les èpoques de calor en estiu ja que és època de cria o a principis de la tardor, època de reproducció.

D’altra banda, l’acció es completarà amb un taller educatiu adreçat als més menuts amb un doble vessant, d’una banda de divulgació per tal que coneguen quin paper fan estes espècies i d’altra banda, un taller més pràctic adreçat a ensenyar a construir caixes nius, per tal de donar-li continuïtat a este projecte. Tal i com explica la regidora de sanitat, Maria Josep Hernandorena, « es tracta de dur a terme un projecte participatiu i que tinga continuïtat, si finalment estes caixes niu propicien la població d’aus, hem de continuar amb esta tasca i hem de conscienciar de la importància de mantenir un ecosistema viu». La regidoria compta amb la col·laboració del Grup aventurer per tal de dur a terme estos tallers i implicar als més menuts de la població.

La incidència dels mosquits i altres insectes en la població ha originat la posada en marxa d’esta alternativa biològica que complementa els tractaments químics que es duen a terme cada any a través de l’empresa que contracta de manera conjunta la Mancomunitat per al control de vectors, a més del tractament de plagues que es realitza anualment. Per això, incidix Hernandorena, « es tracta de prendre totes les mesures que es duen a terme habitualment i a més fer un tasca de prevenció amb mesures biològiques per tal d’evitar el creixement de la població d’insectes, incrementant així el nombre d’animals insectívors».