Carlet lliura els premis del Dotzé concurs del dia mundial sense tabac

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Carlet va lliurar el passat divendres els premis del Dotzé concurs del dia mundial sense tabac, que organitzen conjuntament la UPCCA i l’Ajuntament de Carlet. En esta ocasió són cinc els/les artistes de Carlet guardonats que, en els seus treballs, han plasmat la millor acció preventiva del municipi de Carlet al Concurs de Cartells del Dia Mundial Sense Tabac 2018.

Idaira Piera del CEIP Juan Vicente Mora, Alex Alcazar del CEIP Sant Bernat, Ruben Morales i Alexa Anthuanet del CEIP Bosch Marin i Sara Baeza de la Devesa School, han rebut este matí els premis als seus propis centres escolars.

L’Ajuntament de Carlet, amb la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de la Mancomunitat de la Ribera Alta (UPCCA), ha permés que es dispose d’un servei que done resposta i adopte les mesures adequades per a la prevenció de les drogodependències.

Recordem que l’objectiu del Dia Mundial Sense Tabac i de les accions preventives realitzades a Carlet és cridar l’atenció sobre els riscos per a la salut del tabac i fomentar polítiques més eficaces per a reduir-ne el consum. Enguany, especialment, s’ha centrat en les repercussions del consum de tabac en la salut cardiovascular de les persones.

Este concurs entra dins del treball per a aconseguir una educació intensiva des de l’escola sobre hàbits de vida saludables i en el qual ha participat tot l’alumnat de cinqué i sisé del municipi de Carlet.

Tal com explica el responsable de la UPCC, Fortu Tàpia, «No s’ha d’oblidar que els principals fumadors passius són principalment els menors, els nostres fills i filles. I nosaltres, com a persones adultes, hem de ser un model de conducta saludable per a ells i elles en tot moment. Defensem el dret dels no fumadors a respirar un aire sense fum de tabac».