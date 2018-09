A Carlet té lloc l’esmorçar popular d’homens i el campionat del truc.

Print This Post

A la plaça major de Carlet els homens d’esta localitat han gaudit del tradicional esmorçar i al finalitzar del campionat del truc.

Com ja és tradicional en les festes patronals de Carlet huí era el dia dels homens.

A les 10 del matí tenía lloc l’esmorçar popular en la plaça major de Carlet en el que sols poden participar els homens ja què és el seu dia. Al finalitzar, agafaba protagonisme el campionat del truc on homens i dones es veien la cara. Els festers 2018 I perquè no?, han sigut els encarregats de formar les parelles per a competir al truc.

Una vegada tots esmorçats, els festers arreplegaben taules per deixar espai a la plaça major, montar taules i començar a jugar al truc.

El truc, un joc de naips amb baralla espanyola originari de la Comunitat valenciana i que els veïns de Carlet saben com és juga a la perfecció.