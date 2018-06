Carlet POSA EN MARXA EL PLA DE XOC LUMÍNIC i canviarà vora 300 punts de llums del centre urbà

Connect on Linked in

La mesura respon a la repetida petició ciutadana de millora lumínica i significarà un estalvi anual en energia i mà d’obra valorat en 60.500 € a l’any

L’Ajuntament de Carlet enceta el PLA DE XOC PER A LA MILLORA LUMÍNICA A CARLET,REALITZAT PELS TÈCNICS MUNICIPALS, QUE substituirà l’enllumenat de diversos carrers de la ciutat. Una mesura necessària després dels canvis realitzats en les passades

legislatures que, en molts casos, es concretaren en un nivell de llum inadequat. Amb el nou pla s’aconseguirà una il·luminació méseficient i, a més, amb un cost més baix per a les arques municipals. La inversió de prop de 100.000 euros es destinarà a les principals artèries viàries de la ciutat, carrers amples i amb un volum de trànsit elevat.

En concret, es canviaran els llums de la zona al voltant dels carrers de la Corbella, Lluís Vives, Mestre Ridaura, Raval, Murillo, Caixa d’Estalvis, Ravalet i Joan Peset. La segona zona és la compresa entre Vicent Andrés Estellés, Bolero de Carlet, av. de Castelló, Colom, Enginyer Balaguer i 9 d’Octubre. La zona 3 comprén la ronda del Malecó, l’avinguda del Sud i la plaça del Convent i de la Vila i la zona 4 és el carrer de Vilanova. Estos carrers comptaran amb un nou enllumenat més eficient energèticament, ja que es canviarà per leds de nova generació amb un major rendiment i eficàcia. Els llums retirats serviran també per a reposar-

los en altres carrers de la població amb dèficit lumínic.

Amb esta mesura, es perseguixen dos objectius. D’una banda, la millora de l’enllumenat de la ciutat, que ha estat motiu de nombroses demandes ciutadanes. Tal com recorda l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, la substitució de llums que es va dur a terme l’any 2013 ha tingut un resultat molt desolador per a la població i ha provocat moltes queixes: «l’objectiu era

la reducció del consum elèctric, però en aquell moment tot i substituir les peretes no es van canviar els portalàmpades necessaris per a optimitzar eixos leds, la qual cosa provoca que les peretes es fonguen sovint i siga difícil reemplaçar-les per la tardança de l’empresa subministradora, que està obligada a reposar les peretes durant un període de cinc anys.

Estem complint amb un compromís consistent en l’estudi i millora de l’enllumenat públic municipal, que patia les conseqüències d’inversions improvisades de la Diputació com aresultat de subvencions, que encara tots recordem i que de cap manera beneficiaren els veïns i veïnes de Carlet que, més bé al contrari, patiren com canviaren bombetes no adaptades als suports, sense estudis previs d’efectivitat quant a qualitat i millora de vida alsnostres carrers”.

D’altra banda, la substitució d’estos fanals, a més de suposar un estalvi energètic, també significa un important estalvi per a les arques municipals. En concret, suposarà un estalvi tant perquè consumixen menys electricitat com pel seu manteniment. D’una banda, l’estalvi energètic serà d’11.500 euros a l’any i tenint en compte que la vida útil dels llums és de 15 anys, l’Ajuntament s’estalvia 173.000 euros. D’altra banda, suposa un estalvi de 60 mil euros en manteniment, ja que la vida útil dels nous llums és 5 vegades més gran que els actuals i per tant s’hauran de canviar menys vegades. En total, l’Ajuntament de Carlet, segons

assenyala la memòria, amb una inversió de prop de 100.000 euros aconseguirà un estalvi en 15 anys de 233.458 €.

“En definitiva -ha conclòs l’alcaldessa- es tracta de donar solució a una queixa repetida per la ciutadania, de forma seriosa i progressiva. Compromís amb el qual arribàrem al govern i que no deixarem d’atendre de cap manera, malgrat les dificultats, atesa la magnitud del problema.”