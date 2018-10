Carlet posa en marxa un protocol per a mantindre net el municipi de trastos vells

Qualsevol dia és molt habitual vore al costant dels contenidors matalassos, cadires, sofàs o qualsevol altre trasto que sobra a casa i que omplin els carrers d’abocadors incontrolats. Davant este fet, l’Ajuntament posarà en marxa un protocol d’actuació que implicarà tant la brigada municipal com la policia per acabar amb esta situació. La novetat del procediment és que, a més de l’actuació municipal, també s’apel·la a la col·laboració ciutadana.

El protocol d’actuació establix que quan els veïns o veïnes troben objectes en la via pública ho comuniquen directament a la Policia, que procedirà a encintar l’objecte i posarà una etiqueta adhesiva a més de fer indagacions en el veïnat pròxim. Des de l’Ajuntament, a més, s’insta a denunciar de forma anònima l’infractor, i per això en cas de no trobar-lo es posaran fulls informatius en els patis i portes més pròximes en què es demane la col·laboració per a identificar la persona infractora. Una vegada es localitza la persona infractora, se sol·licitarà la retirada immediata dels objectes, bé duent-los a l’ecoparc o bé guardant-los a casa fins al pròxim dia de recollida gratuïta. Si no es retiren es tramitarà el procés sancionador, que implica no sols la multa sinó també fer-se càrrec dels costos de la recollida. En cas de no trobar-se la persona infractora, els trastos i mobles vells seran retirats per la brigada municipal.

A hores d’ara, Carlet disposa de serveis totalment gratuïts per a desfer-se de mobles i trastos vells com ara l’ecoparc, que funciona matí i vesprada els dies laborables i també els matins dels dissabte. A més, Carlet també compta amb un servei de recollida a domicili gratuït una vegada al mes, que es vol augmentar a dos pròximament. És per això que des de l’Ajuntament es demana la col·laboració ciutadana per a evitar fer abocaments incontrolats al carrer d’una banda i, d’altra, per a evitar que altres ho facen. Tal com explica l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, «portem mesos retirant mobles i trastos vells que es deixen al carrer de forma descontrolada, recollir-los suposa un cost extra per a les arques municipal que difícilment es pot sostindre, i més quan hi ha un servei gratuït que no costa diners al ciutadà. És imprescindible la conscienciació del veïnat per a reduir estos hàbits, que al remat ens costen diners a tots i totes».

El protocol es posarà en marxa de forma gradual i s’espera d’una banda «la col·laboració ciutadana» però, sobretot, explica Ortega «que es prenga consciència de la mala imatge que donen uns carrers plens de trastos que al final suposen un sobrecost a les arques municipals i que funcionaris municipals deixen de fer altres feines per anar a recollir estos trastos».