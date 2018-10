Carlet es prepara per a una nova edició de la fira de la seginosa carletina

Connect on Linked in

Carlet es prepara per a la segona edició de la Fira de la Coca Seginosa, una fira que es va convocar per primera vegada l’any passat i que enguany arriba amb més novetats. Els forns carletins de nou seran el punt fort de la fira que es farà a l’avinguda Blasco Ibáñez i que estarà oberta el pròxim diumenge 14 d’octubre des de les 10 fins a les 14 hores.

La Fira permetrà als visitants no sols comprar coques de segí i altres dolços, sinó sobretot tastar les coques dels diferents forns carletins. En conjunt, es disposarà de prop de 500 coques destinades a la degustació gratuïta que s’oferira en els distints establiments participants, la qual cosa possibilita al visitant que puga tastar l’especialitat de cada forn.

Els ingredients de la coca de segí o coca seginosa són farina, sucre, i, també, mantega de porc, és a dir, segí, però és la manera de fer-la, la forma i el moment d’integrar els ingredients per a fer la coca allò que identifica i distingix l’origen carletí d’este dolç. La fira, a més de tastar-la, també oferix l’oportunitat als visitants de comprar-ne i conéixer les diverses especialitats com la coca de segí amb xocolate o cabell d’àngel, especialitats que els forners carletins han desenvolupat al llarg dels anys i que de segur sorprendran fins i tot els més aficionats a este dolç.

La degustació de la coca es completarà amb el suc de caqui i la mistela, i també el xocolate que oferirà l’associació d’ames de casa Tyrius de Carlet, que igual que l’any passat s’ha sumat a esta iniciativa. Enguany s’incorpora com a novetat la participació, amb un estand propi, de la Cooperativa Sant Bernat de Carlet i de l’empresa de mel carletina Primo Mendoza, empreses que oferiran degustacions i venda dels seus productes. També es podrà adquirir el saginet, un utensili que es va presentar l’any passat dissenyat expressament per a tallar este dolç per la carletina Laura Esplugues i que ha estat confeccionat per l’artesà Salvador Roig.

La fira carletina aposta per atorgar-li a la coca seginosa carletina un paper diferenciat i d’origen dins de la gastronomia valenciana, per això enguany a més es presenta com a novetat la incorporació d’un estand d’un producte convidat d’altres municipis valencians. En este cas, l’Ajuntament de Carlet ha convidat l’Ajuntament d’Alzira a participar-hi perquè presente la reganyà d’Alzira, un producte que també els alzirenys consideren d’origen propi i així el promocionen.

El regidor de Cultura, Bernat Nogués, espera que la fira tinga el mateix èxit que l’any passat, «… en la primera edició es vengueren mil coques. Serà difícil superar estes xifres donat l’èxit, ara bé, el principal objectiu és que a més de donar a conéixer les nostres tradicions, la nostra gastronomia, siga també un revulsiu econòmic per a les empreses participants i que Carlet i la seua gent es promocione; per això hem ampliat a altres productes».

Este esdeveniment gastronòmic es completarà amb l’amenització per part del grup de danses El Trencall i una xaranga, a més de jocs per als més menuts que estaran a l’abast del públic des de les 10 del matí fins a les 14 hores. La fira ha comptat amb el patrocini de la Diputació de València a través del Patronat provincial de Turisme de València i és el primer pas per atorgar-li a la coca seginosa carletina un paper diferenciat i d’origen dins de la gastronomia valenciana.