Carlet presenta el Departament de Serveis Socials

La Casa de la Cultura de Carlet va acollir el passat 18 de maig una xarrada explicativa sobre el paper i les gestions que es fan des del Departament de Serveis Socials municipal. Lola Navarro, regidora i responsable de l’àrea, acompanyada de tot l’equip de professionals, donà informació sobre què són els Serveis Socials, qui pot beneficiar-se de les gestions d’este departament, els professionals que actualment oferixen el servei, on està ubicat el departament, quin és l’horari d’atenció, quin ha sigut l’increment de la subvenció per part de la Generalitat per a la contractació del personal i l’increment de la partida pressupostària en els últims tres anys per part de l’Ajuntament per a les ajudes d’emergència.

A continuació tots els professionals feren una presentació de les seues tasques i per finalitzar es contestaren totes les preguntes fetes per les persones que hi assistiren.

Tant per part de la Generalitat Valenciana com per part de l’Ajuntament de Carlet s’està apostant per les polítiques socials, fins al punt de denominar els Serveis Socials com “la quarta pota”, que és la que junt amb la sanitat, l’educació, les pensions i les prestacions fan possible el benestar social de la ciutadania.