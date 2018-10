Carlet reconeirà el cirurgià Ramon Trullenque amb el títol de Fill Predilecte

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Carlet decidirà en sessió plenària atorgar el títol de fill predilecte al cirurgià i historiador Ramon Trullenque Peris. Una distinció reservada a persones nascudes a Carlet i que hagen destacat de forma extraordinària i amb indiscutible repercussió pública per activitats que hagen enaltit Carlet. L’acte de nomenament tindrà lloc el pròxim divendres 30 de novembre al Saló Giner de Carlet.

L’Ajuntament de Carlet vol fer un reconeixement a Ramon Trullenque per la seua trajectòria professional com a cirurgià, pel seu treball com a historiador i per l’amor per la seua ciutat, que ha deixat empremta en les seues dos facetes professionals, així com pels seus múltiples reconeixements en la seua tasca com a metge. En 2003 va rebre un dels III Premis Ciutat de Carlet en la modalitat de Ciència.

A hores d’ara esta màxima distinció municipal l’han rebuda l’investigador i exministre Bernat Sòria en 2016, el poeta Xavier Casp i el pianista Perfecto García Chornet.

Currículum

Ramon Trullenque va nàixer a Carlet el 19 de juny de 1938, a 50 metres del Teatre Giner. Cursa estudis de primer ensenyament i de batxillerat al Parc Escolar. Acaba la carrera de Medicina a la Facultat de València en 1962 i fa la Residència de Cirurgia a la Residència General Sanjurjo. En 1964 aconsegueix el tercer lloc en les oposicions nacionals a metge titular. En 1966 obté per oposició la plaça de cirurgià de l’Hospital General, i en 1974 la de cirurgià cap d’equip de la Seguretat Social. En 1987 obté per oposició la plaça de professor titular de Cirurgia de la Universitat de València, i en 1990 la de cap del Servei de Cirurgia de l’Hospital General Universitari de València.

Ha escrit articles en prop de 400 revistes, ha publicat quatre llibres (entre ells el primer manual de cirurgia abdominal escrit en valencià), ha realitzat 700 comunicacions en congressos nacionals i internacionals, ha organitzat i participat en més de 200 cursos, conferències i taules redones, ha sigut becat en nombroses ocasions i ha dirigit prop de 30 tesis doctorals.

Ha sigut president de la Societat Valenciana de Cirurgia i vicepresident de la Societat Espanyola de Cirurgians, i pertany a les societats científiques espanyoles i internacionals més prestigioses del món de la cirurgia. A l’octubre de 2003 tingué lloc a València la XIV Reunió Nacional de Cirurgia, de la qual era el president. Eixe mateix any el nomenaren Senior Fellow del American College of Surgeons.

A part de la seua trajectòria professional com a cirurgià, després de la jubilació, va tornar a les aules universitàries, no com a professor sinó com a alumne de la llicenciatura d’Història, temps en el qual a més ha editat diversos llibres com és: Història de Carlet (Universitat de València, 2010), Medicina i gènere. La incorporació de la dona a la Medicina (Alfons el Magnànim, 2013), Gent del meu poble (Ajuntament de Carlet 2013), L’estat actual de la Medicina. Perspectives de futur (Alfons el Magnànim, 2017) i a hores d’ara té pendent de publicar L’obra de Ramon Trullenque Esteve (com es feia ciència fa cent anys).