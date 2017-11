Carlet recupera els entorns naturals de la Font Blanca i La Mola amb l’ajuda de la Diputació

Josep Bort: «Aquestes intervencions fan possible l’aproximació de la ciutadania al territori i al nostre paisatge mitjançant una forma de mobilitat tan tranquil·la i humana com és el passeig en bicicleta o el senderisme»

L’Àrea de Medi Ambient ha invertit més de 21.000 euros en l’adequació d’aquests paratges de gran valor paisatgístic i d’ús freqüent per part de ciclistes i senderistes

10/11/2017.La Diputació de València ha realitzat tasques de recuperació i condicionament a l’entorn natural de la Font Blanca i l’àrea de descans ‘La Mola’ del municipi de Carlet, en el marc de les actuacions circumscrites al programa de recuperació d’espais degradats de la institució provincial. El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha visitat els treballs realitzats en aquestes dues demarcacions, acompanyat per l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, i la resta de membres de la corporació municipal.

El responsable de l’Àrea de Medi Ambient ha incidit en que aquest tipus d’intervencions «són molt valuoses, resulten de gran utilitat per facilitar l’accessibilitat al nostre medi i són fonamentals per garantir l’aproximació de la ciutadania al territori i al nostre paisatge mitjançant una forma de mobilitat tan tranquil·la i humana com és el passeig en bicicleta o el senderisme», ha indicat Josep Bort.

Així mateix, el diputat ha destacat que aquesta recuperació d’espais degradats per la que aposta el consistori de Carlet «és especialment rellevant perquè trau a la llum diverses peces del patrimoni local, i torna a la ciutadania un espai encara present en l’imaginari col·lectiu dels veïns i veïnes per la seua toponímia, però que es trobava completament abandonat. Ara la Font Blanca torna a fer honor al seu nom», ha conclòs Josep Bort.

El pressupost per a l’execució del projecte ha estat de 29.129euros, dels quals la Diputació de València ha efectuat una aportació de 21.287 euros, mentre que els 4.257 euros restants han estat sufragats pel consistori de Carlet.

Paratges de valor paisatgístic i funcionals

L’entorn de la Font Blanca constitueix una parcel·la de titularitat municipal, de 566 metres quadrats d’extensió, on existeix un aflorament natural d’aigua que es coneix popularment amb el nom ‘d’alcabó’. Aquest deu d’aigua es trobava mig tapiat amb maó ceràmic i les aigües sobrants eren conduïdes a una bassa menuda de caràcter artificial. La parcel·la es trobava completament envaïda per la vegetació, a més d’acreditar un avançat estat d’abandonament, el que impossibilitava el seu gaudi per part de la ciutadania. La seua localització, enmig la ruta de Matamón, fa de la Font Blanca un enclavament especialment propici per poder habilitar una àrea de descans de lliure disposició per als nombrosos senderistes que recorren habitualment aquest trajecte.

A més, la recuperació d’aquest entorn ha comptat amb la implicació dels veïns i veïnes del municipi, ja que en una consulta ciutadana realitzada pel Consistori durant l’exercici 2015, en el marc dels Pressupostos Participatius, la recuperació d’aquest paratge natural va aglutinar un ampli suport ciutadà.

D’altra banda, l’àrea de descans en la ruta de la Bassa de la Mola constitueix altra parcel·la de titularitat pública municipal, de 1.453 metres quadrats d’extensió, relativament propera a l’anterior, en la qual antigament existia una àrea de descans de la ruta ciclista que discorre pel conegut com Camí de les Basses de la Mola, i en la qual s’havien detectat importants símptomes de deteriorament, com ara l’ensorrament dels murs de maçoneria que abancalaven aquest terreny, o la presència d’un gran volum de vegetació que impossibilitava el seu ús i gaudi per part dels ciclistes i ciutadania en general.

En ambdós casos, els treballs realitzats han consistit en la neteja i condicionament d’aquests espais, procedint al desbrossament del terreny, la poda de l’arbrat, la naturalització del deu d’aigua i la bassa, així com la reposició dels murs de maçoneria. Així mateix, la zona ha estat adequada amb la instal·lació de mobiliari urbà –bancs i taules, fonamentalment–, a més de millorar la senyalètica de les sendes i rutes ciclistes.