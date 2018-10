Carlet viurà un 9 d’octubre amb una forta empremta femenina

Connect on Linked in

Les forces vives de la ciutat, associacions i col·lectius cobren protagonisme en la celebració del 9 d’octubre. Enguany a més coincidixen diversos aniversaris de col·lectius que protagonitzaran un any més el 9 d’octubre i amb un marcada presència femenina.

El pròxim 9 d’octubre, la Senyera eixirà a les 10 del matí des de l’Ajuntament al so de l’himne de la Comunitat i nou salves d’honor acompanyada per tota la comitiva d’associacions a més de la Junta Local Fallera, l’escola de dansa de la Fundació Caixa Carlet, la rondalla, el tabal i la dolçaina, l’Agrupació musical L’Artística i la Muixeranga.

La processó transcorrerà per diversos carrers fins arribar al carrer de Jaume I, on es fa l’ofrena d’una corona de llorer com a símbol de respecte i homenatge al rei Jaume I.

Enguany, la portadora de la Senyera i dels quatre cordons que l’acompanyen són representants de les associacions locals. Pel que fa la Senyera, enguany serà portada per l’associació d’ames de casa Tyrius, en commemoració del 40 aniversari de l’entitat a Carlet. Els quatre cordons seran portats per representants del Club de Gimnàstica Rítmica Ciutat de Carlet, pel Club de tenis Carlet, que recentment ha rebut el reconeixement de millor club especialitzat en este esport i per les associacions de dansa i ball Carlet en dansa i Ballant i Repicant, la primera d’elles especialitzada en dansa clàssica i la segona, especialitzada en flamenc.

Cal recordar que esta festa es va obrir a la participació des de fa 3 anys, alhora de donar un protagonisme a les associacions, tal i com explica l’alcaldessa de la ciutat, Maria Josep Ortega, «més enllà de la festa institucional, pensem que ha de ser una festa compartida i volguda pels carletins i carletines i per això les diverses associacions prenen com un honor dur la Senyera en el dia de la festa per la nostra identitat»

El regidor de cultura, Bernat Nogués, per la seua banda, entén que la idea és que esta pràctica es faça de manera continuada i s’establisca com a tradició, ja que és l’acte més participatiu de tots els que organitza l’Ajuntament, ja que són les pròpies associacions les que de manera voluntària es sumen a la festa autonòmica i que permet que representats del teixit social de la ciutat participen de forma activa en la festa.

A més de la processó cívica del pròxim 9 d’octubre, l’Ajuntament de #Carlet celebrarà la festivitat este dissabte 6 d’octubre amb música per als més jóvens. Els grups valencians Assekes i Inèrcia posaran el punt juvenil al 9 d’octubre amb un concert que tindrà lloc el pròxim dissabte a les 22.30 a l’Auditori de la Plaça d’Espanya.