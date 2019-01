Print This Post

Carlos F. Bielsa confirma l’eliminació dels fotorrojos el proper 28 de febrer

“La Mancomunitat està per a solucionar problemes, no per a crear-los posant multes”, assegura el president

La Mancomunitat de l’Horta Sud no renovarà el contracte amb l’empresa que gestiona les sancions per saltar-se semàfors, mitjançant càmeres de fotorrojos, a les localitats que es van adherir fa quatre anys.

El president de la Mancomuntiat, Carlos Fernández Bielsa, confirma així el compromís d’eliminar una de els decisions més polèmiques, herencia de l’anterior equip de govern del Partit Popular. “En esta nova etapa sense fotorrojos la Mancomunitat será percebuda com el que és, una eina per a solucionar problemes i mancomunar projectes per a que les persones puguen viure millor. Estem i estarem al costat de la gent”.

D’esta manera Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Picanya i Sedaví, voran en breu la desconnexió i retirada de les càmeres sancionadores en acabar el mes de febrer, ja que el contracte finalitza el dia 28 del mateix mes.

Una mesura que es va posar en marxa en 2015 per a la tramitació de sancions per infraccions a les normes de mobilitat urbana, i ha detectat un total de 64.539 sancions amb una recaudació de 4.679.969,71 euros.

S’han acabat els fotorrojos

La mesura ha creat polèmica des de la seua implantació, en juliol de 2015, en els cinc municipis de la comarca que van signar l’acord.

Un contracte que es va intentar rescindir per algún dels consistoris, sense èxit. El tema, de fet, va arribar a passar pels tribunals, amb recursos dels conductors, però finalment s’ha hagut d’esperar a la finalització del compromís signat per la presidenta impulsora del servei, en aquell moment alcaldessa popular de Catarroja.

El president actual destaca que “en este mandat sí que s’han posat en marxa mesures en materia de mobilitat que ajudaran a millorar la situació, com ara al.legacions conjuntes pels autobusos metropolitans o l’elaboracio d’un gran Pla Estratègic que millorarà el teritori i els servicis a l’Horta Sud”.

Ara, amb esta decisió ferma, “per fi podem dir-li adéu a una de les decisions més polèmiques que va prendre el PP. Els fotorrojos s’han acabat”, conclou Bielsa.