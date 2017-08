Carlos Martín il·lumina la nit del divendres a La Beneficència amb jazz, flamenc i ritmes llatins

L’àrea de Cultura de la Diputació de València proposa durant els mesos d’estiu concerts de jazz, soul o blues en el pati del centre cultural, amb entrada lliure fins a completar aforament

24/08/2017.L’artista Carlos Martín s’ha guanyat un lloc en els circuits musicals com a virtuós d’incomptables instruments, amb els quals interpreta les seues composicions de mestissatge dels estils jazz, flamenc i ritmes llatins. Aquest divendres, 25 d’agost, el músic actuarà en el Centre Cultural La Beneficència dins del cicle ‘Estiu a la Bene’, els concerts que l’àrea de Cultura de la Diputació de València ha programat per als caps de setmana d’estiu, que van començar en juliol i es perllongaran fins a finals de setembre.

Així, Carlos Martín donarà vida al trombó, percussió i trompeta. Durant el concert, l’escenari s’omplirà de ritmes i sons de metall en la recerca d’una expressió personal a través de la fusió del llenguatge del jazz, entrellaçada amb el so llatí i el flamenc.

Aquest domini d’estils i la seua assentada faceta com a ‘multiinstrumentista’ han portat a Carlos Martín a col·laborar amb importants formacions a nivell internacional com la ‘Mingus Big Band’. També ha acompanyat a músics de la talla de Bebo Valdés, Carla Bley, David Foster, Steve Swallow, Luis Perdomo, Perico Sambeat, Chano Domínguez i Jordy Rossy, entre uns altres. Així mateix, ha format part de les bandes d’artistes reconeguts com Alejandro Sanz, Andrea Bocelli, Alicia Keys, Jorge Drexler, Niña Pastori, Juan Perro o Ana Belén.

Tots els divendres en el pati de la Beneficència

Per segon any consecutiu, l’àrea de Cultura de la Diputació de València organitza la sèrie ‘Estiu a la Bene’, un programa destinat al públic valencià i els visitants de la ciutat que se celebra els divendres dels mesos més calorosos de l’any. Es tracta d’un total de 14 concerts, repartits entre els mesos de juliol, agost i setembre amb presència de variats estils musicals que passen pel pop, blues, jazz, o soul.

Per la seua banda, el diputat de Cultura, Xavier Rius, ha manifestat que aquesta proposta “està pensada perquè el públic familiar gaudisca de la bona música, amb el bon temps que permeten les temperatures estivals”. “Crec que és una alternativa cultural i d’oci en un lloc excepcional, que acosta diversos estils de música a totes les persones que vulguen escoltar-la i ballar-la”, ha afegit.

Per a assistir, és necessari descarregar l’entrada gratuïta a través de la pàgina http://www.labeneficencia.es o dirigint-se al punt d’informació situat en el vestíbul del centre (c/ Corona, 34) totes les setmanes de concert. L’horari per a la recollida d’entrades és de 10.00 a 20.00 hores, tenint en compte que depèn de l’aforament permès i, durant els concerts, hi ha servei de cafeteria disponible en el propi pati.

Els pròxims concerts, ja en setembre, se celebraran els divendres a les 22.00 hores i comptaran amb la presència de ‘La romàntica del Saladar’, ‘Victorija Pilatovic’, ‘Rascanya’ i ‘Domisol sisters’.