El carrer Colon i el carrer Dos de Maig milloren la seua accessibilitat

Alzira està millorant els seus carrers amb actuacions d’ampliació de voreres i rebaixos per als vianants en diferents zones i barris de la ciutat amb el propòsit de facilitar la mobilitat de les persones i fer més còmode el trànsit diari.

La Brigada Municipal d’Obres està realitzant les obres de millora de voreres al carrer Dos de Maig, unes millores que també s’estan executant al carrer Colon. Estes actuacions s’han efectuat amb una inversió de més de 66.000 euros, dins del projecte d’accessibilitat posat en marxa des de la Regidoria de Gestió Urbanística.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, declara al respecte: “Com ja he dit alguna vegada, Alzira va estar dissenyada per a una mobilitat que no és l’actual, per la qual cosa hem de fer tot allò necessari per tal que la ciutat actualitze la seua imatge i millore l’accessibilitat als seus carrers, al mateix temps que facilita el trànsit de vianants”.