El carrer Trinidad Redal d’Alzira compta amb tres noves jardineres gegants de diferents colors

Dijous 07 de desembre de 2017. – La Regidoria de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira va instal•lar, fa uns mesos, tres jardineres gegants d’1,40 m, als escocells del carrer Trinidad Redal, per tal de millorar l’estètica d’un dels accessos importants de la ciutat, als quals fa unes dies s’han sumat tres testos més. Un total de nou unitats seran les que completen la zona esmentada, per tal de facilitar la ubicació d’arbres a la zona, i donar-li un altre aire més actual i fresc amb diferents colors. Recordem que des de fa temps els arbres plantats als escocells del carrer Trinidad Redal acabaven morint per la mala instal•lació dels conductes d’aigua i electricitat, fet que dificultava la ubicació d’arbres d’eixe carrer.

Segons declara el regidor Fernando Pascual, “des de la nostra Regidoria estem convençuts que els canvis sempre són positius i els testos gegants al carrer Trinidad Redal, estic segur que acabaran sent un distintiu de la ciutat, com tantes altres referències d’Alzira. El que pretenem és que a banda de solucionar el problema dels arbres a este carrer, també volem donar més colorit i vistositat a la ciutat”.