El tema “La Prostitució” s’ha tractat a la Casa de la Cultura d’Alzira.

A la casa de la Cultura d’Alzira ha tingut lloc una xerrada sobre ‘La Prostitució’ i vells privilegis masculins i noves formes d’explotació neoliberal.

Rosa Cobo asegura que mai se li havia passat pel cap que la prostitució poguera ser objecte d’estudi.

Però alguna cosa li va passar que li va fer pensar en estudiar la prostitució.

Segons Cobo, fa pocs anys que començà a treballar d’una manera més sistemàtica la prostitució. Ella es va fer una pregunta a la que ha volgut contestar. ¿Com és possible que la prostitució de ser una realitat social, de ser un conjunt de negocis quasi artesanals, sense ningun impacte econòmic, com és possible que en tan poques dècades s’haja convertit en un sector econòmic, en una industria interconnecta global i que genera tants beneficis com oscil·la entre ser la primera, segona i tercera industria de tèrmins de beneficis en el marc de les economies il·lícites.

Sembla que per a alguns les dones són per a la maternitat i reproducció

De la prostitució se lucra més gent del que se pensa.

Molta gent ho sap però ningú diu res pels diners que s’emporten.

Les dones són un producte

Quan se parla dels hòmens que demanen la prostitució, tenen un qualificatiu.

Estos termes s’utilitzen per a designar a qualsevol dona

Un tema molt interessant que va tindre lloc a la Casa de la Cultura d’Alzira.