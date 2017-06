CCOO PV i UGT-PV acorden impulsar una manifestació per un sistema just de finançament

Les adreces dels sindicats majoritaris s’han reunit per a analitzar la situació política

del País Valencià i consensuar l’estratègia sindical. Han constatat que les taules del diàleg social tenen un funcionament desigual i que falta una figura de coordinació amb capacitat de lideratge.

13 de juny de 2017

Una representació de les Comissions Executives, encapçalades pels respectius secretaris generals, Ismael Sáez i Arturo León, ha mantingut una trobada aquest matí en la seu de CCOO *PV. Han convingut en la necessitat de treballar per una mobilització àmplia per a denunciar la falta d’inversions en el nostre territori i reivindicar un sistema de finançament més equitatiu.

Aquesta és una reclamació que afecta a tota la societat valenciana i que ha de ser convocada per tots els sectors: patronals, partits polítics, moviments socials, veïnals, feministes i per la ciutadania en general. Plantejaran a la resta d’actors polítics i socials que la indignació es traduïsca en una manifestació entorn de la data simbòlica del 9 d’Octubre. Consideren que *infrafinanciación té conseqüències en els serveis públics que no es poden prestar o ampliar i en la dificultat per a promoure un canvi de model econòmic, per tant, la falta de recursos repercuteix en una majoria social.

A més, en la trobada s’ha fet balanç del diàleg social, que en alguns casos se salta procediments de consulta als sindicats, i que no acaba de quallar en acords globals. Cert és que està en marxa la signatura d’un pacte sobre clàusules laborals i l’impuls d’un institut de relacions laborals que esperen cristal·litze abans de l’estiu. Però es troba a faltar una major coordinació entre els treballs que desenvolupa cadascuna de les taules, que segueixen ritmes desiguals, per a evitar duplicitats.

En la reunió s’ha evidenciat que no s’entén per què no es nomena nou president del Consell Econòmic i Social (CES), si existeix un ampli consens sobre la persona proposada, el catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Carlos Alfonso Mellado. Insten, per tant, al Consell a accelerar el seu nomenament.