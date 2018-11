Cebrián defensa la innovació i les noves tecnologies com a eines fonamentals per a millorar la seguretat alimentària

Connect on Linked in

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha defensat la investigació, la innovació, les noves tecnologies i la seua transferència al sector com a eines fonamentals per a continuar millorant els processos de seguretat alimentària.

En la seua intervenció en les jornades ‘Salut, seguretat i mentides en la cadena alimentària’ ha plantejat la necessitat de ser no solament reactius, sinó també proactius en aquesta matèria, per a enfortir el sector i garantir el consum diari d’aliments sans, segurs i de qualitat.

“La seguretat alimentària no pot garantir-se amb l’enfocament convencional basat en la retirada de productes o aliments de risc”, ha apuntat. Ha incidit en la importància d’avançar junts per a “implantar sistemes de control i detecció que garantiscan la seguretat alimentària, tenint controlats els riscos físics, químics i microbiològics en els processos agroalimentaris”.

Ha advocat per una visió de cadena agroalimentària on tots els agents i persones que participen, des de l’inici fins a la posada a la disposició dels aliments per als consumidors, han de treballar coordinadament.

La consellera, que ha estat acompanyada per la directora general de Desenvolupament Rural, Maite Chàfer, aposta pero n plantejament integral que implica tant els agents econòmics com a les administracions responsables. La jornada, organitzada a València per la Federació Empresarial d’Agroalimentació de la Comunitat Valenciana (Fedacova) i l’Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana (Asucova), serà clausurada pel secretari autonòmic d’Agricultura, Francisco Rodriguez Mulero.

Elena Cebrián ha incidit en el paper prioritari de la seguretat, dins d’un sector estratègic com és l’agroalimentari, tant com proveïdor d’aliments, com per la seua incidència directa sobre la salut, el benestar i la qualitat ambiental.

Així mateix, Cebrián ha recordat els grans avanços aconseguits en aquesta àrea, en aspectes com l’adaptació varietal, l’optimització d’inputs agraris o en tècniques de producció respectuoses amb el medi ambient i la millora dels processos de transferència i comercialització d’aliments.