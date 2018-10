Cebrián destaca en Fruit Attraction ‘l’esforç i el talent del sector agroalimentari valencià per a superar desafiaments

Connect on Linked in

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha destacat com actius “l’esforç constant i el talent de les persones que treballen en el sector agroalimentari valencià” per a superar desafiaments i dificultats. Ho ha fet en la seua visita a Fruit Attraction, la Fira Internacional del Sector de Fruites i Hortalisses, celebrada a Madrid.

En la trobada, a la qual també han acudit el secretari autonòmic, Francisco Rodriguez Mulero, i els directors generals Roger Llanes i Maite Cháfer, la consellera ha assenyalat que, fires com Fruit Atraction, permeten comprovar les fortaleses del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana. que “li han permés superar la crisi, no sense ajustos ni dificultats”.

Cebrián ha posat en relleu com a fortaleses del sector, asímismo, la innovació, a la qual la Generalitat ha aportat la transmissió de coneixement i tecnologia; la capacitat d’obrir camins en els mercats internacionals i “la gran basa que són les varietats hortofructícoles tradicionals, per la seua enorme qualitat i diversitat”.

En aquesta línia, ha subratllat el treball que des de l’administració autonòmica s’està fent per a “impulsar la recuperació d’aquestes tipologies caracteritzades per la seua diversitat i ésa gran capacitat d’adaptar-se als canvis climatològics”.

Cebrián ha explicat que la conselleria compta amb “un gran coneixement científic, tecnològic i d’innovació. Per això, ens estem esforçant per a traslladarlos al sector i que això redunde en els bons resultats tant en els mercats nacionals com en els internacionals, on el camp valencià ha sabut obrir camins quan les coses s’han posat difícils, i ha mantingut la seua bona presència i el seu referent de qualitat i de regularitat en l’oferta”.

Fort presència de signatures valencianes

La consellera ha destacat també l’important paper de les empreses valencianes que han acudit a l’actual edició d’aquesta fira, en el seu desé aniversari. A la cita han assistit més de 160 empreses de la Comunitat Valenciana, de les quals 37 ho han fet en l’expositor instal·lat per la conselleria, amb una superfície de 510 metres quadrats, i la resta l’han fet en els seus propis estands.

Fruit Attraction és un punt de trobada internacional per als professionals del sector de les fruites i hortalisses on obtindre una visió global del mercat, conéixer les novetats i tendències del sector, consolidar i establir contactes comercials, així com afavorir la formalització de negocis.

Aquest certamen s’ha convertit en una plataforma comercial important i amb tendència a continuar augmentant les seues xifres tal com ho demostren el seu constant increment de participació d’expositors i visitants professionals. De fet, està prevista la participació de 1.600 empreses expositores i de 70.000 participants professionals de 120 països.