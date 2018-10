Cebrián destaca el valor multidisciplinari i transversal del projecte Perfect Life per a reduir les emissions dels pesticides a l’entorn

Connect on Linked in

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha destacat “el valor multidisciplinari i transversal” en la presentació del projecte europeu Perfect Life que busca reduir l’ús i emissió de pesticides a l’entorn mitjançant eines i tecnologies de fàcil maneig.

La consellera ha destacat la importància d’aquesta iniciativa per la seua “visió molt àmplia” que va des de la producció agrària fins als efectes en la salut dels fitosanitaris. En aquesta línia, Cebrián ha recordat que el projecte permet, entre altres coses, “estalviar en la despesa del gasoil agrícola, aconseguir una aplicació més saludable per als agricultors i reduir la presència d’aquests productes en l’aire, en l’aigua o en els aliments que consumim.

La consellera ha posat l’accent en que Perfect Life serveix per a demostrar d’una manera clara i directa com l’Administración autonòmica està treballant en el canvi de model productiu, ja que “modifiquem la forma de produir, de considerar els espais i els productes, la forma en la qual usem els productes fitosanitaris, i la forma en la qual ens arriba a les persones”. Així mateix, s’ha posat èmfasi també en l’esforç de la Conselleria per a fomentar una transició ecològica que millore el respecte al medi ambient i a la salut de les persones, oferint assistència tècnica i alternatives al sector agrícola.

Elena Cebrián ha subratllat la gran quantitat d’entitats que treballen en Perfect Life ja que ofereixen “una visió integral i una intel·ligència col·lectiva que permitrà uns resultats directes i aplicables per a millorar la qualitat ambiental i la salut de les persones”.

El consorci, coordinat per la Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), té com a socis a la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana (CACV), l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Università di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari (SEADM), el Institut français de li vigne et du vin (*IFV), i la Societat Europea d’Anàlisi Diferencial de Mobilitat (SEADM).

Perfect Life

Life és un instrument de finançament de la UE per al medi ambient i l’acció del clima per a contribuir a la implementació, actualització i desenvolupament de la legislació i la política mediambiental i climàtica en la Unió Europea. En concret, el projecte PERFECT LIFE, que finalitzarà l’agost de 2022, compta amb un finançament de més de 2 milions d’euros, finançats per la UE (60%) i la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (40%).

El principal objectiu del projecte és demostrar que és possible reduir la contaminació ambiental de pesticides i els seus metabòlits associats en l’aire, mitjançant eines d’ajust del volum de caldo óptimo i tecnologies per a la reducció de la deriva, disminuint el risc per pesticides per a la fauna, la flora i els éssers humans.

A més, durant l’execució del projecte es desenvoluparà una nova tecnologia ultraràpida, sensible i d’alta resolució temporal per a l’anàlisi de pesticides, avaluant la seua aplicació des d’un punt de vista de salut humana en condicions agrícoles reals.

Entre els resultats esperats es preveu l’obtenció d’un protocol general per a aplicacion de pesticides en cítrics i vinya. Amb baixes emissions a la atmosfera i baix impacte en les persones i el medi ambient. En concret, s’espera una reducció dels pesticides alliberats de un 8 i un 20% en les quatre zones d’estudi (Comunitat Valenciana, Catalunya, Piemont i Llenguadoc).

Entre altres es preveu una reducció d’emissions de *GEI de un 10 i un 15%, la reducció de costos d’aplicació de un 8 % i un 26%, la disminució de la petjada hídrica de un 8 i un 13% i de la de carboni de un 10 i un 19%.