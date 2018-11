Cebrián: ‘Proveïm de serveis públics essencials perquè parlem de la producció d’aliments’

Connect on Linked in

La felicitació al nou secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris, ha estat l’inici de la intervenció de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, en la cloenda del congrés que suposa també el comiat de Ramon Mampel, desprès de huit anys al front de l’organiztació.

Cebrián ha reconegut els anys de treball que hi ha darrere d’aquest congrés, celebrat a Alboraia (València), per part d’una organització professional agrària que va nàixer un 12 de novembre de 1976 i que té com a base principis com la democràcia, ser una organització unitària, independent i plural, sense fins lucratius amb presència i implantació en tot el territori valencià i la finalitat de la qual es defensar i promoure els interessos socioeconòmics dels llauradors i ramaders professionals valencians.

La consellera, que ha assistit al congrés acompanyada pel secretari autonòmic de Medi Ambient, Fran Quesada, el director general d’Agricultura, Roger Llanes, i el sotssecretari de la Conselleria, Josep Bernal entre altres càrrecs, ha assegurat que ja està en marxa el projecte de llei de representativitat, reivindicat en diferents intervencions al llarg de la sessió, com a pas previ a la celebració d’eleccions al camp valencià.

La consellera ha recordat els anys treballats amb Ramon Mampel com a mostra de reivindicació i preocupació, al temps que col·laboració i treball conjunt continuat, coincidint en l’estima d’una terra que és economia, salut, paisatge, patrimoni, cultura, aliment i amb “l’objectiu compartit de dignificar l’activitat agrària i ramadera”. Tot allò, sobre la base del reconeixement i respecte mutus, l’estima per la terra que “ens ha permès aconseguir dur a terme bona part de les mesures polítiques que el camp valencià necessita”.

“Hi havia i continua havent-hi moltíssima feina per fer, després d’anys d’abandonament, però hem aconseguit millores”, ha advertit, de les quals són mostra el notable augment de la superfície ecològica i l’elevat nombre de sol·licituds per a les recuperades ajudes a joves agricultors.

Així mateix, Cebrián s’ha referit al suport a la millora de les explotacions agràries i a la diversitat agrària valenciana, així com a la recuperació i conservació de les varietats hortícoles valencianes per a promoure el seu cultiu i posterior consum ciutadà, o a l’impuls a la investigació i a la transferència de tecnologia i la formació dels agricultors i agricultores.

Uns pressupostos ambiciosos

Cebrián ha apuntat els pressupostos del 2019 com un esforç per a donar la importància real al sector agroalimentari valencià que garantisca la consolidació de les polítiques dutes a terme per la Conselleria i arreplegue els compromisos polítics plantejats en 2015, recuperant el nivell dels 400 milions d’euros.

Uns pressupostos ambiciosos, encara que insuficients, ha dit, “per la qual cosa continuarem treballant en la seua millora”. També “continuarem reivindicant”, ha afegit, “el reconeixement de la singularitat mediterrània en la nova Política Agrícola Comuna”.

“Som proveïdors de serveis públics essencials, de salut, perquè som allò que mengem, però també allò que mengem és allò que produïm quan estem parlant de la producció d’aliments”, ha assegurat Elena Cebrián. També ha destacat l’aposta per continuar amb el canvi de model productiu amb polítiques dirigides a reforçar les qualitats del sector agroalimentari, la seua competitivitat i qualitat, impulsant formes de producció més sostenibles i ecològiques, donant suport a les cooperatives agroalimentàries i consolidant les rendes dels agricultors, al temps que professionalitzant i dignificant la seua figura i la seua tasca.

Ha assenyalat també el treball en sanitat vegetal i en el desenvolupament d’un nou model organitzatiu per tal de fer servir aquesta conselleria com un instrument de generació i aplicació de polítiques agràries pròpies reestructurant i modernitzant les estructures d’aquesta Administració.