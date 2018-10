Cebrián recolza el treball de l’IVIA amb investigadors internacionals enfront de la Xylella

Connect on Linked in

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha obert la jornada de divulgació tècnica organitzada per l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) per a mostrar els principals resultats aconseguits fins a aquest moment en dos projectes europeus relacionats amb la Xylella fastidiosa

La consellera, acompanyada pel director general d’Agricultura, Roger Llanes, ha felicitat l’IVIA per l’excel·lència del seu treball en la lluita contra la Xylella i ha agraït la idea d’aquesta sessió dirigida a responsables i tècnics de les entitats del sector agrari valencià, aprofitant la reunió al màxim nivell científic dels projectes europeus POnTE i XF-ACTORS, que se celebra els pròxims dies a València.

Membres dels equips de ambdós projectes han explicat novetats relacionades amb les estratègies de control, els insectes vectors i la detecció primerenca, a personal tècnic dels serveis Sanitat Vegetal i d’Ordenació i Gestió Forestal de la Conselleria, del Ministeri d’Agricultura, de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes, de les organitzacions ASFPLANT, AVA-ASAJA, La Unió, Cajamar, COIAL, COITACV, Phytoma-España, cooperatives i empreses viveristas i del sector biotecnològic.

Entre el 23 i 25 d’octubre se celebra en la seu de l’IVIA de Montcada (València) la reunió anual dels dos consorcis d’investigació cofinançats per la Unió Europea a través del programa H2020, que té per objecte la presentació i discussió dels últims resultats obtinguts en els projectes POnTE i XF-ACTORS. Tots dos tracten fonamentalment sobre el bacteri fitopatogen Xylella fastidiosa, encara que s’aborden també aspectes sobre patògens forestals i bacteriosis d’hortícoles.

Les sessions estan programades per a cobrir els plans de treball de tots dos projectes, amb presentacions conjuntes sobre el tema comú de Xylella fastidiosa. Abordaran assumptes com l’actualització de les normes de vigilància fitosanitària o procediments de mostreig en vivers i plantes per a exportació, i es presentaran treballs sobre detecció remota del bacteri per visió artificial i l’harmonització de protocols de diagnòstic en laboratori.

Control de l’insectes vectors

D’especial rellevància és el control dels insectes vectors, per la qual cosa es presentarà l’avaluació dels mètodes de detecció de l’insecte vector Philaenus spumarius i mètodes per al seu control biològic, gestió de la seua fase juvenil en el sòl i aplicacions foliars de caolí.

A més, s’explicaran els avanços a Itàlia sobre possibles varietats resistents d’olivera. També es presentaran models de simulació de la dispersió de Xylella a Europa i els seus impactes socioeconòmics associats. Finalment s’informarà sobre les conclusions dels grups de treball sobre anàlisi i gestió de riscos de Xylella fastidiosa i sobre certificació de material vegetal.

Diversos investigadors de l’IVIA formen part del comité organitzador d’aquesta reunió anual, al costat d’uns altres de la Universitat de Belgrad (Sèrbia) i de l’Institut per a la Protecció Vegetal Sostenible de Bari (Itàlia).

Relacionat amb la lluita contra la Xylella cal assenyalar que l’IVIA coordina el projecte nacional sobre aquesta plaga Desenvolupament d’estratègies d’eradicació, control i contenció de la Xylella a Espanya, que possibilita que grups d’investigació comparteixen esforços per a afrontar aquest problema.

En aquest marc, la Interprofessional de l’Oli d’Oliva Espanyol ha impulsat sis noves línies d’investigació específiques per a olivar, mitjançant un contracte d’I+D que tracta de donar una resposta d’ampli espectre a un problema que no té una solució senzilla. Es tracta d’atacar la malaltia des de diversos fronts, primer amb un major coneixement del bacteri, la seua propagació per vectors i el control d’insectes que la transmeten, i d’aquesta forma dissenyar estratègies eficaces.

L’IVIA lidera el desenvolupament d’anàlisi de riscos regionalitzats i guies per a optimitzar els programes d’eradicació de Xylella fastidiosa i control dels seus vectors potencials en olivera a Espanya.