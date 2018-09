Cebrián reivindica la importància de l’educació ambiental per a afrontar les reptes del segle XXI

Connect on Linked in

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha reivindicat la importància de l’educació ambiental per a afrontar els reptes del segle XXI i invitat a fer arribar a la ciutadania una reflexió crítica sobre la sostenibilitat.

Acompanyada pel regidor Roberto Jaramillo, Cebrián ha obert en el Centre d’Innovació de Las Naves les V Jornades d’Educació Ambiental, que ha reivindicat també com una com a ferramenta per a fomentar nous models de producció i de consum en la societat,

En la trobada, convocada davall el lema de “Motivant canvis en les persones del segle XXI per a avançar en la sostenibilitat”, la consellera ha incidit en el paper multidisciplinari i multisectoral de l’educació ambiental, per a totes les etapes de la vida, siga per canals formals o informals, i la seua rellevància a l’hora “d’ensenyar-nos a ser ciutadans i ciutadanes del futur, un futur que vindrà marcat per tensions climàtiques i ambientals”.

En esta línia, la consellera ha recalcat la necessitat de recuperar la importància del terme ‘sostenible’ i de no banalitzar el concepte. “La sostenibilitat no és estàtica, hem de trencar el seu continent i deixar eixir el seu contingut. I en el procés de concreció d’estes accions és on és necessària l’educació ambiental”.

De la mateixa manera, la consellera ha invitat els assistents a sentir-se “incòmodes, però il·lusionats”, ja que “ens trobem davant d’un enorme desafiament que té un gran impacte en la societat i en els espais naturals, però al mateix temps “som moltes persones treballant en una intel·ligència col·lectiva per a materialitzar esta il·lusió”.

Les jornades, a les que també ha acudit la directora general de Prevenció d’Incendis, Dèlia Álvarez, estan organitzades pel Centre d’Educació Ambiental, dependent de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, en col·laboració amb l’Ajuntament de València, a través de les Naus i la Fundació Observatori del Canvi Climàtic, i la col·laboració de la Universitat de València.

Promoció d’una ciutadania conscient i activa

El seu principal objecte és reunir professionals i persones interessades en l’educació ambiental per a reflexionar sobre el paper d’esta en la promoció d’una ciutadania conscient i activa per a la transformació del model social cap a la sostenibilitat.

En la trobada, a què s’han inscrit més de 400 persones, participen representants de més d’un centenar d’entitats, entre les que es troben empreses, associacions sense ànim de lucre, centres educatius, universitats i departaments d’altres conselleries, com a Sanitat, Educació o Transparència.

El programa, que es pot consultar ací , inclou conferències, debats, tallers, presentació de comunicacions i d’experiències, així com un espai per a la presentació d’entitats que treballen en l’educació ambiental.

A fi de facilitar l’assistència de personal docent, les sessions més orientades al sistema educatiu formal, s’han programat a les vesprades i el dissabte al matí. S’han previst 11 taules redones dinamitzades per moderadors experts en les temàtiques abordades i a periodistes ambientals.

S’espera que estes jornades ajuden a establir sinergies entre tots els sectors que treballen entorn de l’educació i al medi ambient, per a reconéixer el paper de l’educació ambiental en la transformació del model de consum i per a reivindicar el reconeixement social als seus professionals.