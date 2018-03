El CEIP Almassaf d’Almussafes celebra una jornada de convivència en la ‘xopera’ d’Algemesí

Print This Post

Al voltant de 760 persones, entre alumnes i professors, han participat hui divendres 23 de març en aquesta activitat conjunta

Almussafes, a 23 de març de 2018.Un total de 15 autobusos han traslladat des de primera hora del matí de hui divendres 23 de març i de manera escalonada als 760 alumnes, professors i monitors del Centre d’Educació Infantil i Primària Almassaf d’Almussafes fins a la ‘xopera’ de la localitat d’Algemesí, on romandran fins a al voltant de les 16.30 hores.

La comunitat educativa del col•legi ha decidit programar aquesta activitat dins del seu calendari anual amb l’objectiu de promoure una jornada de convivència en la qual l’alumnat poguera gaudir de la naturalesa en els dies previs a l’inici de les vacances de Setmana Santa i Pasqua.

Concretament, estan involucrats en la iniciativa al voltant de 650 alumnes d’infantil i primària, 50 professors i 57 monitors de suport, els qui els han plantejat diferents activitats per a realitzar a l’aire lliure i que han desenvolupat en diferents grups. L’esport, els jocs de pasqua i els balls han sigut algunes de les propostes amb les quals han gaudit els xicotets.

Els assistents, que han esmorzat i dinat en aquesta àmplia zona verda de la citada localitat, han aprofitat per a seguir estrenyent llaços entre ells i per a promoure els jocs tradicionals valencians i valors com l’amistat, el treball en equip, els hàbits de vida saludables o el respecte al medi ambient.