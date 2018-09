Celebrada la desena edició del Concurs de Farolets a Picassent

Connect on Linked in

Com ja és tradició a Picassent, i dins de la programació de les Festes Majors, anit va tindre lloc la celebració de la Xa edició del Concurs de Farolets, una cita ineludible on l’enginy, la gràcia, la màgia i la Il·lusió conformen una barreja molt especial en la nit picassentina.

A poc a poc, la plaça del Mercat va reunir els xiquets i les xiquetes acompanyats cadascun amb el seu farolet. Allí els esperaven «Los Increíbles», personatges d’animació que varen estar presents durant tota la celebració de l’acte.

Així, un per un, cada xiquet i xiqueta, va pujar a l’escenari per mostrar el seu farolet al jurat, qui donat l’alt nivell i qualitat presentats, no ho va tindre gens fàcil per decidir els guanyadors de l’edició d’enguany. Finalitzada la mostra i després d’haver vist tots els fanalets participants en el concurs, el jurat va decidir atorgar els premis, 8 en total, fent entrega dels guardons l’alcaldessa, Conxa Garcia.

-1r premi: compartit pels xiquets Miguel i Carlos Chanzá Cava, consistent en un viatge per a tres persones a Port-Aventura.

-2n premi: per al xiquet Marc Cerveró Mota, consistent en un viatge de cap de setmana per a dos persones.

Prèviament a l’entrega dels premis, la cercavila va recórrer els carrers adjacents a la Plaça del Mercat, on cada xiquet i xiqueta va rebre un obsequi de l’Ajuntament de Picassent en agraïment a la seua participació.