Celebrada la jornada (pre) Ocupa’t: una clara aposta pel treball de les dones a Picassent

Celebrada la jornada (pre) Ocupa’t: una clara aposta pel treball de les dones

Picassent ha portat a terme esta jornada que, per segon any consecutiu, ha volgut ser sinònim d’experiència, d’orientació i d’inserció laboral, d’emprenedoria i de recerca de treball.

(Pre) Ocupa’t és el nom d’este seminari organitzat per la Regidoria d’Igualtat, en col·laboració amb la Diputació de València, que enguany, i que per segona vegada posa a l’abast de les dones de Picassent, diverses ferramentes per empoderar-se dins de l’àmbit laboral a través de diferents tallers, xarrades formatives, intercanvi d’experiències i taules de treball.

La inauguració, a primera hora del matí, ha estat a càrrec de l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia i de la regidora de l’àrea d’Igualtat, Belén Bernat. La primera edil ha dirigit unes paraules de benvinguda a totes les presents per manifestar-los que «Des de l’Ajuntament volem crear espais com este per a aportar ferramentes i estratègies per a la recerca de feina. La Jornada de la que hui participeu està adreçada a millorar el coneixement de vosaltres mateixa, perquè respecteu els vostres espais i s’apropeu a la tècnica del mindfulness, aprofundiu en el vostre auto coneixement i practiqueu com afrontar una entrevista».

El programa ha comptat amb les següents ponents: Constanza Calatayud, doctora en psicologia, professora titular de la Universitat de València i professora del màster d’intel·ligència emocional de l’Adeit qui ha fet una introducció al mindfulness, Jade Monar Hernández, Llicenciada en psicologia i psicòloga laboral a Valenciactiva on centra la seua tasca en el treball de l’autoconeixement i l’organització mental amb Autoconeixement: cap on vull dirigir-me i Yarna Durán, llicenciada en psicologia i professional amb llarga experiència en selecció de personal en diferents consultores i treballadora de Dr Schneider amb Fer front a l’entrevista de treball.

Totes elles han mostrat, a través de les seues intervencions, com potenciar les capacitats personals, tindre una major eficàcia en la recerca de treball i comptar amb les ferramentes necessàries, fins i tot, a l’hora de posar en marxa iniciatives pròpies.