Celebrada una Junta Local a Picassent de Seguretat davant l’inici de la campanya agrícola

Establir mesures de vigilància en el terme amb motiu de l’inici de la campanya agrícola és el tema que ha acaparat la sessió celebrada recentment al consistori picassentí

L’Ajuntament de Picassent ha convocat una Junta Local de Seguretat amb l’objectiu d’estudiar i tractar les mesures de vigilància al terme municipal amb motiu de l’inici de la campanya agrícola 2018-2019. La Junta ha sigut presidida per l’alcaldessa, Conxa Garcia i el subdelegat del govern, José Roberto González, i ha comptat amb la presència del regidor de l’àrea d’Agricultura, Joan Vicent Aguado, el regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató, representants de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local i tres representants dels llauradors del municipi.

La campanya agrícola ha començat al nostre terme. Per això ara és el moment d’unir esforços i coordinar els diferents cossos de Seguretat per tractar d’evitar al màxim els robatoris i reforçar la vigilància als nostres camps. Com a novetat, enguany s’ha presentat la recent adquisició d’un dron que estarà en funcionament ja en este mes d’octubre i que ve a reforçar més si cap la vigilància i previndre també des de l’aire els robatoris als nostres camps.

«Tenim bona part dels nostres cultius en producció. Ara, amb la campanya agrícola ja en marxa és molt important evitar els robatoris dels fruits i també la vigilància en les casetes de goteig, pous i demés elements presents a les explotacions agrícoles del nostre municipi», ha manifestat la primera edil durant la reunió.

Així també, durant la reunió va ser presentada Carla Merce Torrella, cap de la Unitat de Coordinació contra la violència sobre la dona, qui va informar sobre algunes dades referents al municipi en esta matèria.