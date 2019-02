Celebrats els últims Consells de Barri de la legislatura a Xirivella

Connect on Linked in

Durant este mes de febrer, han tingut lloc els diferents Consells de Barri en el nostre municipi

Xirivella ha celebrat durant este mes de febrer els diferents Consells de Barri, els últims d’este mandat, ja que, després de les pròximes eleccions municipals de maig, s’hauran de renovar els representants dels grups municipals en els consells.

Coordinades per la regidoria de Participació Ciutadana, que dirigeix Mónica Sánchez, el 6 de febrer van començar les diferents reunions en la Zona Centre, continuant el dia 7 en Sant Ramon i Mont de Pietat, l’11 de febrer en el barri de la Llum i acabant el dimarts passat, 12 de febrer, en el barri Samarra i l’avinguda de la Pau.

Mitjançant els consells es promou la reflexió conjunta entre la ciutadania, les seues associacions, i les autoritats municipals, entorn dels assumptes que afecten la vida quotidiana del barri, i es fa possible una implicació responsable de la ciutadania en la gestió municipal.

En paraules de Mónica Sánchez, regidora de Participació Ciutadana: «Els Consells de Barri han de continuar millorant i evolucionant al mateix ritme que evoluciona la societat, i per això, des de la regidoria de Participació Ciutadana, hem fet partícips a associacions, veïns i veïnes en forma individual perquè aporten suggeriments i propostes per a impulsar-los i millorar-los».

Entre altres millores introduïdes en esta legislatura, els espais de participació han deixat de ser sempre tancats, amb la finalitat d’aconseguir més visibilitat, reconeixement i per tant, un major acostament amb la ciutadania dels diferents barris. Durant els mesos de juny i octubre del 2018, els consells es van realitzar al carrer, concretament en quatre places corresponents als diferents barris.

Els consells s’han estructurat tenint en compte les propostes ciutadanes rebudes, deixant de ser espais totalment informatius, a contindre parts més deliberatives on els veïns i veïnes puguen mostrar la seua opinió sobre un tema. En este aspecte, destacar que com a novetat, per a determinar els temes d’interés en cada barri s’ha realitzat una enquesta en la pàgina web de l’Ajuntament on cada persona vota quin aspecte li interessa més. D’esta manera, distingim una primera part on s’exposa i debat el tema d’interés, i una segona on s’exposa i debat informació provinent del consistori. A més, en la web de l’Ajuntament podeu trobar la informació general i tota la documentació d’esta iniciativa, l’apartat de la qual dels Consells de Barri continuarà obert perquè la gent continue nomenant els seus interessos.

“La participació és una eina molt important. En esta legislatura hem consolidat la plaça de tècnic/a de participació ciutadana i el calendari dels Consells de Barri. Hem tingut accions molt interessants amb la implicació de la joventut en el Pla de Mobilitat. També s’ha treballat molt bé en els consells sectorials. Anem cap a la bona direcció; en la pròxima legislatura tocarà consolidar i ampliar l’espectre de persones involucrades en el dia a dia dels nostres barris i dels diferents àmbits del poble” afig Ricard Barberà, alcalde de Xirivella.

Per a acabar esta legislatura, des de la comissió de seguiment es proposa crear un grup de treball per a avaluar el funcionament dels consells de Barri (bases reguladores, objectius, dinàmiques del consell, eines, etc.) per a això estan convidades tant les associacions com la ciutadania no associada. Si alguna persona està interessada a formar part, pot contactar amb el servei de participació o entrar en la web de l’Ajuntament en l’apartat de Participació Ciutadana.