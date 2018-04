El Cementeri Municipal d’Almussafes inicia la construcció de 33 nous nínxols

Connect on Linked in

L’Ajuntament de la localitat inverteix 35.465 euros en aquest projecte que estarà conclòs en un període de dos mesos

L’aspecte resultant de l’obra serà similar a l’obtingut recentment amb anteriors execucions realitzades en aquesta infraestructura pública

Almussafes, a 3 d’abril de 2018. En un període màxim de dos mesos el Cementeri Municipal d’Almussafes comptarà amb 33 nous nínxols construïts en 11 noves fileres de tres altures cadascuna. L’Ajuntament de la localitat inverteix 35.465,10 euros de fons propis en aquesta nova intervenció urbanística que seguirà les indicacions aplicades en anteriors ampliacions realitzades en el recinte.

La setmana passada van començar les obres per a la construcció d’11 noves fileres, de tres altures cadascuna, amb un total de 33 nínxols en el Cementeri Municipal d’Almussafes. L’executiu local prossegueix d’aquesta forma amb l’habilitació d’espai en la infraestructura pública mitjançant un nou projecte, en el qual la institució inverteix 35.465,10 euros amb càrrec als pressupostos municipals de 2018.

Per a la regidora de Cementeri de l’Ajuntament d’Almussafes, Paqui Oliver, “hem de ser previsors i per això cada any hem ampliat la capacitat en el recinte, sempre seguint el mateix aspecte en cada nova intervenció per a cuidar l’estètica de l’entorn”.

La intervenció, adjudicada a l’empresa local Juan Martí Oliver, es calcula que estarà conclosa en un termini màxim de dos mesos i durant la mateixa està prevista la construcció de casetes amb unes dimensions lliures en planta de 240 cm de llarg per 118 cm d’ample que s’executaran amb un pendent del 1% en sentit descendent de l’exterior a l’interior. Pel que fa a la façana principal, de 25 cm d’espessor, es realitzarà amb fàbrica cara vista de rajola perforada de color groc pallós.

En la coberta, que serà a una aigua i estarà formada per teula àrab similar a la utilitzada en els blocs adjacents, es realitzarà una cornisa amb rajola cara vista la forma de la qual es defineix per analogia a l’existent en els altres blocs del cementeri, permetent dotar a l’entorn de coherència i homogeneïtat, assenyalen des del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de la localitat.

El consistori continua d’aquesta forma millorant tot l’aspecte del Cementeri Municipal. El passat mes de setembre, l’Ajuntament va invertir un total de 13.433,42 euros amb càrrec a les arques de la població en l’ampliació de la vorera d’accés, la instal•lació de rampes més segures i accessibles i la col•locació de marbre en la zona situada entre l’entrada i l’interior de la infraestructura.