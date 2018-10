El cementeri municipal d’Alzira comptarà amb una sala d’acomiadament

Print This Post

Són diverses les actuacions de millora que han anat efectuant-se al cementeri municipal durant els tres últims anys per millorar les instal·lacions i el seu perímetre.

Ara, tal com va anunciar en el seu moment el regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, comencen les obres d’adaptació d’una part de l’edifici per a ubicar la nova sala d’acomiadament al cementeri municipal, per tal que els familiars puguen tindre més intimitat i privacitat abans d’acomiadar-se dels seus difunts.

En este projecte, que compta amb una inversió de 118.000 euros, es contempla la rehabilitació total de l’espai situat a l’esquerra de l’antic accés a l’edifici, per tal d’ubicar la sala d’acomiadament i l’ampliació de les dependències destinades a oficines i arxiu. També es realitzaran actuacions de millora a l’edifici i s’adaptaran els banys per a persones amb mobilitat reduïda.

Fernando Pascual, regidor de l’àrea responsable, destaca al respecte: “A banda de complir amb el que ens havíem compromés, que era la instal·lació d’una sala d’acomiadament on els familiars puguen tindre privacitat, també volem complir amb la total adaptació dels espais i recintes del local per tal de garantir a totes les persones l’accessibilitat, per tal que la seua utilització siga còmoda i tranquil·la”.