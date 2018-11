El cementeri municipal s’ompli de visitants amb motiu de la festivitat de Tots Sants

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira ha habilitat un horari extraordinari d’autobús urbà fins al cementeri municipal, per tal de donar un major servici al ciutadà, en una data tan important com és Tots Sants.

I com cada any, en aplegar l’1 de novembre, el regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, acompanyat per l’alcalde Diego Gómez i el regidor d’Educació, Pepe Grau, han estat supervisant l’evolució de la jornada, tant del servici d’autobús urbà, dels membres de Protecció Civil que este any col·laboren donant suport als agents i l’ajuda necessària als visitants, com també del personal municipal.

Cal destacar que, malgrat l’estat de la capella del cementeri municipal, s’ha habilitat una carpa especial per tal que els usuaris puguen celebrar la tradicional missa a les instal·lacions. Com a novetat d’este any, s’ha volgut incloure una amenització de musica ambiental a l’entrada del cementeri, a càrrec del trio de corda d’Archi, per tal de fer més agradable la visita que fan els veïns i veïnes de la ciutat als seus difunts durant este dia.

El regidor de l’àrea responsable, Fernando Pascual, ha declarat: “Esta és una de les dates en què més afluència de públic acudix al cementeri municipal, per la qual cosa sempre posem les mesures necessàries ja jornada evolucione adequadament. Per la qual cosa a banda del servei extraordinari d’autobús urbà, també hem comptat amb la col·laboració del membres de Protecció Civil. Hem volgut incloure música ambiental a la porta del cementeri, sempre adequada a l’ocasió, i com no, demà s’iniciaran les obres per a ubicar la nova sala d’acomiadament al cementeri municipal, per tal que els familiars puguen tindre més intimitat i privacitat abans d’acomiadar-se dels seus difunts.