El cementeri de Sumacarcer es prepara per a Tots Sants

Es considerat el cementeri més bonic d’Espanya

Els cementeris de València ja s’estan preparant per a un dia tan assenyalat com és el dia de Tots Sants. Un dels cementeris considerat en 2017 com un dels més bonics de tota Espanya, ja està ultimant els seus preparatius, es tracta del cementeri de Sumacarcer.El cementeri de Sumacarcer ha anat cresguent amb els anys fins a ser el cementeri que es a dia de hui.

A nivell artístic, el cementeri ofereix un paisatge necrològic de gran singularitat, format per un conjunt arquitectònic i escultòric monumental compost per fileres de nínxols, 9 panteons amb cúpules i una capella, que confereixen al cementeri una imatge de gran valor artístic

Donada l’època de la seva construcció, en ple apogeu del Modernisme, el Cementeri presenta diversos trets típics d’aquest corrent arquitectònic, com es pot apreciar en les seues torres, les seues cúpules i l’ús de teules i ceràmiques policromades.