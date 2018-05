El centre Bosch Marín tanca les I Jornades de coeducació i prevenció de la violència de gènere a Carlet

Connect on Linked in

Carlet ha sigut la primera seu de les Jornades de Coeducació i Prevenció de la Violència de Gènere. Unes jornades organitzades pel CEFIRE en col·laboració amb la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Carlet orientades al personal docent i a les famílies.

La igualtat de gènere fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels dos sexes, per això la coeducació proporciona tant a l’alumnat com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, que poden arribar a ser veritables agents de transformació. A les jornades de Carlet s’han presentat els conceptes bàsics de la coeducació, s’ha abordat la qüestió de les noves tecnologies com a element executor de la violència de gènere i s’han presentat experiències de bones pràctiques en centres educatius.

Les jornades concloïen ahir amb la participació de prop de 70 mestres. Entre les experiències presentades, cal destacar la participació del col·legi carletí Bosch Marín, el director i dos mestres del centre presentaren el seu projecte de centre on la inclusió i la coeducació són eixos vertebradors. Prèviament la professora i experta en igualtat Elena Simón Rodríguez va oferir una ponència sobre prevenció de violència de gènere a les aules.