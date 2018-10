El Centre del Carme repassa el Maig del 68 a través de 50 imatges inèdites

Connect on Linked in

El Centre del Carme inaugura la mostra ‘Maig del 68 pels fotògrafs de ‘France-Soir”, una exposició que reuneix 50 imatges inèdites que il·lustren els esdeveniments de maig del 68 des d’un angle sense precedents, amb les instantànies dels fotògrafs del diari més important de l’època, el ‘France-Soir’, que van treballar dia i nit per a cobrir tots els successos.

La valuosa agència històrica Roger-Viollet s’ha encarregat de custodiar i investigar el fons de ‘France-Soir’, el gran diari de l’època conservat en la Biblioteca Històrica de la Ciutat de París.

Quan es commemoren els 50 anys de la revolta més gran que haja patit l’Estat francés, l’associació de fotògrafs CéTà Voir i l’agència Roger-Viollet, recuperen i presenten aquest fons a través d’una selecció de 50 imatges de 20 fotògrafs del total de més de 45.000 imatges que es conserven.

La mostra, que ja s’ha pogut veure a Madrid i Barcelona, arriba a València de la mà de l’Institut Français de València i del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

El director del Centre del Carme i del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha presentat aquest matí l’exposició, que es podrà veure al centre de cultura contemporània fins al 2 de desembre, acompanyat per la directora de l’Institut Français de València, Marie-Cécile Le Luec, i pel comissari de la mostra i responsable editorial de l’agència Roger-Viollet, Dominique Lecourt.

Pérez Pont ha assenyalat que “aquesta exposició no només posa llum sobre la cruesa i la realitat d’un esdeveniment històric que sens dubte va remoure tota Europa, sinó que, des del punt de vista cultural, reconeix i posa en valor el fotoperiodisme i específicament el treball d’aquests 20 fotògrafs que van ser els ulls de la resta del món”.

Es tracta d’imatges plenes de consignes, banderes, enfrontaments i manifestacions, que no es queden només en l’enfrontament entre estudiants i forces de seguretat, sinó que mostren multitud d’escenes que estan darrere del conflicte i que ajuden a comprendre aquest esdeveniment en la seua complexitat.

Gilles Favier, director del festival Image Singulieres de CéTà Voir assenyala que “per a il·lustrar aquest moment important i històric, hauríem pogut fer-ho fàcil, amb les imatges icòniques de Gilles Caron i el seu famós cara a cara entre Danny ‘el roig’ i un CRS, o també amb les imatges peculiars de Claude Raymond Dityvon, però hem preferit buscar un fons iconogràfic més directe, més relacionat amb el desenvolupament quotidià dels esdeveniments de maig”.

‘Maig del 68 pels fotògrafs de ‘France-Soir” forma part de la temporada cultural de l’Institut Français d’Espanya TIFE, enguany sota el lema “La Imaginació al poder”. En aquest sentit, la directora de l’Institut Français de València, Marie-Cécile Le Luec, ha destacat que “el privilegi i la força d’aquests projectes és que són itinerants a escala nacional” i ha afegit que “aquesta exposició inèdita sobre el Maig del 68 ha estat a Madrid, a Barcelona i ara tenim el plaer i l’honor de presentar-la ací al Centre del Carme”.

Per a Marie-Cécile Le Luec, “aquestes fotografies inèdites rescatades de l’arxiu de ‘France-Soir’ ens submergeixen en el cor del Maig del 68 i de la seua realitat del carrer”.

Més de vint fotògrafs van ser contractats pel periòdic per a cobrir aquest esdeveniment. Segons Gilles Favier, aquestes imatges demostren que “la confrontació entre estudiants, i després entre obrers amb la policia no va ser un simple joc de conillets a amagar sinó una batalla campal d’una violència inaudita i oblidada. Les provocacions de la joventut, de determinats joves, van ser reprimides sense escrúpols pel govern de Georges Pompidou”.

Tant Pérez Pont com Marie-Cécile Le Luec han agraït la presència en València de Dominique Lecourt, mestre d’obra de l’agència Roger-Viollet.

El director del Centre del Carme ha manifestat així mateix que “amb aquesta mostra es referma la nostra col·laboració amb l’Institut Français de València, amb el qual ja treballem en diverses iniciatives culturals, com el concert de La Dame Blanche el passat mes de juliol o més recentment l’actuació de Kangding Ray en el marc del festival Volumens” i a aprofitat per a anunciar el concert del conjunt francés Ravage el pròxim 17 d’octubre al Centre del Carme.

Imatges inèdites

L’exposició és una oportunitat per a descobrir les imatges reals dels successos, ja que la majoria d’aquestes fotografies eren retallades per a ser publicades en el diari, per la qual cosa, a través d’aquesta mostra, es poden veure les fotografies tal com van ser fetes.

Els seus autors són els fotògrafs Claude Champinot, Dessalles, Claude Poensin-Burat, Michel Pansu, Bernard Charlet, Jacques Boissay, Daniel Lapied, Bernard Hermann, Jean Laborie, Robert Girardin, Michel Robinet, León Lalanne, Robert Palat, Claude Lechevalier, Tony Bosco, Claude Vignal, Serge Trevisani, Pierre Couturier i René Chomont.

Les seues fotografies pertanyen a l’imaginari col·lectiu de tota una societat: manifestants al terra durant els primers enfrontaments; estudiants ferits; un grup de joves armats constituïts en comité d’intervenció ràpida (CIR) ocupant la Sorbona o la importància de la propaganda amb la creació del diari militant ‘Action’ són algunes de les realitats que rescata aquesta exposició.