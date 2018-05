El Centre Cultural Almussafes acull la cerimònia de graduació de 36 estudiants de Batxillerat de IES

Connect on Linked in

La promoció 2016-2018 registra dos mencions honorífiques en Ciències

L’acte multitudinari es va celebrar divendres passat, 25 de maig, i va reunir a bona part de la comunitat educativa del centre

Almussafes, a 28 de maig de 2018. L’Institut d’Educació Secundària i Batxilleratd’Almussafes porta més d’una dècada despedint a generacions d’estudiants que tanquen el cicle del Batxillerat en les seues instal·lacions. Precisament, la desé quarta promoció

de jóvens que han cursat els seus estudis en el centre durant els últims dos anys va celebrar la cerimònia pública de la seua graduació, divendres passat 25 de maig. Per tercer any consecutiu, l’IES va triar la sala d’actes del Centre Cultural per a celebrar la gala en què els 36 alumnes graduats van rebre els diplomes i orles del curs 2016-2018, enfront de diversos centenars de professors, familiars i amics. El regidor d’Educació, Pau Bosch, va acompanyar a la comunitat educativa en este acte públic que tanca un capítol acadèmic per al grup de jóvens almussafenses.

La promoció d’estudiants 2016-2018 de l’IES Almussafes va celebrar una despedida oficial memorable. Els 14 alumnes que han superat el segon cicle de batxillerat de l’especialitat de Ciències i els 22 d’Humanitats van rebre els corresponents diplomes de graduació i orles del curs de la mà de les autoritats.

Un any més, el director del centre, Francesc Bastidas, a més de presidir l’acte, va ser l’encarregat de procedir a l’obertura oficial de la cerimònia, que va reunir a professorat, pares, mares i estudiants en la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes, a partir de les 19 horesde divendres passat. L’edil d’Educació, Pau Bosch, també va compartir amb els 36 alumnes que acaben de finalitzar

els seus estudis de segon de batxillerat en el centre educatiu la cerimònia pública de la seuagraduació. Durant la seua intervenció, va felicitar al grup de graduats, dels que va dir que “durant els últims dos anys, amb esforç i perseverança i gràcies a l’equip docent del centre, han pogut adquirir el coneixement per a afrontar el futur”. Per la seua banda, Salomé Sirvente, presidenta de l’AMPA de l’IES, també es va dirigir als presents i va tindre una presència activa durant l’acte públic, igual que els tutors d’ambdós especialitats, Alan Greus i Carmen Sanz, els que van posar la nota d’humor a l’acte, amb un divertit diàleg en què van destacar a tots i cadaun dels estudiants graduats.

Enguany, també s’ha destacat als dos estudiants que han conclòs el cicle de batxillerat amb matrícula d’honor en l’apartat científic, la qual cosa els suposa tindre cobertes les taxes de nmatrícula en el seu primer any en la Universitat. “Dos mencions honorífiques, destaca el director de l’IES, que culminen l’excel·lent rendiment general de la promoció que destacar per la seua nota mitjana i que ha acontentat molt gratament a l’equip de professors que han tingut la sort d’impartir docència als dos grups de segon de batxillerat”.

Des de la direcció del centre educatiu s’assegura que esta promoció serà clara candidata a continuar amb els bons resultats en les proves PAU que, des de fa anys, aconseguix un cent per cent d’aprovats i continuarà posicionant a l’IES Almussafes en el rànquing dels millors centres de la Comunitat Valenciana quant a Batxillerat i proves PAU, entre altres indicadors.

Els propis estudiants protagonistes de l’acte van projectar dos vídeos, d’obertura i tancament de l’esdeveniment educatiu, amb imatges que retrataven els millors records del seu pas per l’Institut i l’Associació de Mares i Pares va invitar tots els assistents a un àgape en el propi Centre Cultural amb què es va clausurar al cerimònia de graduació.