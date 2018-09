El Centre de Formació de Persones Adultes de Picassent comença el curs amb prop d’un miler d’alumnes

Connect on Linked in

Entre les novetats, destaca la possibilitat de preparar les competències clau que sonen accés al certificat de professionalitat de nivell 2

El Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA) de Picassent ha començat el seu curs i ho fa amb quasi un miler d’alumnes inscrits i inscrites en les diverses opcions formatives i d’oci alternatiu. El coordinador i cap d’estudis de l’EPA, Pep Albentosa, destaca que enguany són un centre de referència per a preparar les competències clau que donen accés als certificats de professionalitat de nivell 2. De fet, el de Picassent es troba entre els 25 centres que donen esta opció al llarg de tota la Comunitat Valenciana i ha tingut una molt bona acollida. L’alumnat prové del Servef, de l’àrea d’ocupació local i de l’institut.

Albentosa subratlla la molt bona acollida d’esta nova opció, que tracta de fer de l’educació i la cultura l’eix vertebrador de tot un referent al poble. L’objectiu implica innovar, adaptar-se a les noves realitats sense deixar de sorprendre i sense perdre les eines fonamentals d’una escola de formació per adults. Entre els interessats, trobem immigrants que busquen homologar els seus estudis cursats al seu país d’origen.

A més a més, enguany s’ha oferit la possibilitat de matricular-se de manera quadrimestral, el que permés que els inscrits i les inscrites poden optimitzar el seu temps disponible i concentrar l’horari d’estudi. De fet, en este sentit, la professora Beatriz Carrasco ha explicat que la continuïtat afavorix que es puguen assolir els continguts d’una manera més ràpida i efectiva. Alhora, permés dues matrícules per any i ha obtingut una molt bona resposta de persones que disposen d’un temps més curt per tal de formar-se.

El coordinador apunta la necessitat d’adaptar-se als nous temps, per la qual cosa les demandes socials han fet que l’ensenyament de l’ús de mòbils, tauletes, xarxes socials i altres noves tecnologies tinguen el seu lloc en l’ampla i diversa programació formativa de l’EPA. La finalitat és ajudar els que volen tornar al sistema educatiu reglat i posar al dia i actualitzar per tal de seguir al mercat laboral.

Carrasco vol també fer un reconeixement a la tasca de l’Associació d’Alumnes, ja que és un col·lectiu clau per tal de mantenir la dinàmica diària, tant pel que fa al funcionament de les activitats dins i fora de les classes, com ara en la vessant econòmica, ja que les seues aportacions venen a complementar el pilar institucional conformat per la Conselleria d’Educació i per l’Ajuntament de Picassent. En el mateix sentit, el coordinador de l’escola vol posar en relleu el seu paper i la seua implicació humana i personal en totes les activitats del centre. Es tracta d’una manera de fer grup i genera uns vincles molt especials, intergeneracionals, que sens dubte suposa un incentiu i una convivència entre persones de diverses edats, formacions i orígens que els fa ser un grup motivat i unit.