Els centres educatius d’Alzira, preparats per a iniciar el curs 2018-2019

Connect on Linked in

Des del dilluns 3 de setembre, el professorat dels centres educatius de la ciutat d’Alzira està incorporat als seus llocs de treball per fer front al nou curs escolar 2018-2019. Tots ells compten amb nous projectes i noves activitats que complementen les matèries habituals a les aules, amb l’objectiu que xiquets i xiquetes de totes les edats disfruten del seu temps d’estudi, aprenent i experimentant tot allò que fomente la seua creativitat.

Encara que el professorat ja està immers en les tasques i organització del nou curs, cal recordar que l’alumnat s’incorporarà gradualment depenent del tipus d’ensenyament dedicat a cada centre, a partir del dilluns 10 de setembre.

Els mesos d’estiu també han sigut actius als centres per tal de condicionar les seues aules o instal·lacions generals amb treballs de manteniment o reparacions i, així, donar inici al curs en les millors condicions i comoditats per a l’alumnat.

El regidor d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira, Pepe Grau, sempre en contacte amb directors i directores dels centres educatius, assegura: “Totes les millores que s’han aconseguit als centres, així com les diferents activitats i projectes que es realitzen, fan que l’educació a la nostra ciutat treballe amb un gran objectiu, aconseguir que els i les nostres alumnes obtinguen motivació, coneixements, experiències i una formació de qualitat, actual i innovadora. Des de l’Ajuntament sempre posarem totes les ferramentes al nostre abast perquè siga possible. Vull aprofitar esta ocasió per a desitjar a tots, tant professorat com alumnat i tota la comunitat educativa, un curs escolar productiu i profitós”.