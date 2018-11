Els centres educatius de Mislata protagonitzen un nou projecte de participació juvenil

L’objectiu de “Recrea Mislata” és que els joves aporten les seues idees i participen de les decisions de la ciutat

Per a Bielsa: “la joventut, amb les seues propostes, està ajudant a consolidar una ciutat més participativa i oberta i una Mislata que aposta per la gent jove”

El projecte de participació juvenil “Recrea Mislata” s’està desenvolupant amb l’alumnat de 4º ESO i 1º Batxiller dels IES La Moreria, Músic Martí i Soler, Vaig moldre del Sol i Santa Creu. Cadascun d’aquests centres està treballant per separat en una primera fase en la qual, durant diverses sessions, els joves estan debatent i votant aquells temes que més els preocupen. Precisament, aprofitant algunes d’aquestes sessions, l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, acompanyat de la tinent d’alcalde i regidora de Participació, M. Luisa Martínez Mora, la regidora d’Educació, Ana María Julián, i el regidor de Joventut, Ximo Moreno, han visitat els centres per a convidar a la participació a l’alumnat implicat en el projecte.

L’Ajuntament de Mislata ha engegat aquest nou projecte de participació en el qual la joventut del municipi és la protagonista. “Recrea Mislata” naix des de la Federació Valenciana de Cases de la Joventut, en el qual es convida als i les joves a opinar sobre la seua ciutat, traient a relluir els avantatges i desavantatges d’aquesta i, sobretot, a realitzar propostes sobre aquells aspectes que voldrien canviar o millorar per a aconseguir una Mislata més concorde als seus interessos.

L’alcalde ha animat als i les joves i els ha traslladat que per al govern municipal “la participació juvenil és molt important, no solament per a conscienciar-los que la política sí serveix per a canviar les coses, sinó també perquè la joventut s’implique en la societat i perquè les seues propostes i suggeriments servisquen per a canviar i millorar la ciutat en la qual viuen”. La gent jove és un dels centres d’atenció del govern i, com afegia Bielsa, “amb les seues idees estan ajudant a consolidar una ciutat més participativa i oberta i una Mislata que aposta per la gent jove”.

Per la seua banda, els xics i xiques participants han mostrat el seu entusiasme amb el projecte i des dels centres educatius han manifestat que estan molt receptius i col·laboradors perquè se senten escoltats i volen participar de les decisions de la seua ciutat.

En la pròxima fase del projecte, en una sessió conjunta, una representació de cadascun dels centres es reunirà per a decidir i votar les deu o dotze propostes més representatives entre totes les plantejades. I ja serà a mitjan desembre quan els prop de 300 alumnes i alumnes presentaran les seues conclusions a l’alcalde, amb la intenció que les seues propostes es facen realitat i servisquen per a poder millorar la ciutat.