El ciclista almussafeny Eric Valiente continua el seu periple pel món sobre dues rodes

El jove va aconseguir el passat dilluns 7 de maig la cinquena posició en el Tour International de la Wilaya d’Orà, en Algèria

Tan sols una setmana després va participar en la Scandinavian Race de la ciutat sueca de Uppsala, a 80 quilòmetres d’Estocolm

Almussafes, a 18 de maig de 2018. El Tour International de la Wilaya d’Orà, en Algèria, i la Scandinavian Race d’Uppsala, a Suècia, han sigut els últims reptes als quals s’ha enfrontat el ciclista almussafeny Eric Valiente. El jove va finalitzar aquestes dues proves en cinquena i en desè cinquena posició, respectivament. Els pròxims compromisos professionals el portaran pròximament fins a Mevlana, a Turquia, i a Castelló, ciutat on se celebrarà el Campionat d’Espanya.

El mes de maig està sent un dels més intensos per al jove ciclista almussafeny Eric Valiente, qui prossegueix endavant amb l’intens calendari de competicions previst per a la present temporada. Les seues últimes cites esportives l’han portat fins a les ciutats d’Orà i Uppsala, en Algèria i Suècia, respectivament.

Va ser a Orà on va aconseguir la seua millor posició. Valiente va participar del 4 al 7 de maig al costat del seu equip en el XXIV Tour Internacional de la Wilaya d’Orà, esdeveniment en el qual va aconseguir la cinquena posició de la general final i situant-se “a tan sols 44 segons del vencedor, per la qual cosa estic molt satisfet”, comenta.

Assegura que arribava a la competició del nord d’Àfrica “amb bones sensacions en els entrenaments i sabia que podia lluitar almenys per una victòria parcial”. De fet, en la primera etapa va aconseguir la segona posició i com a premi va vestir el mallot verd de líder de la classificació per punts.

Després de només tres dies de descans, “el temps just per a desfer la maleta i preparar-la de nou”, explica, es va traslladar fins a Suècia per a competir en una de les carreres més antigues del calendari europeu, la 110 edició de la Scandinavian Race in Uppsala, que es va disputar en aquesta ciutat situada a 80 quilòmetres al nord-oest de la capital del país, Estocolm.

En la primera etapa es va posicionar vintè setè a causa de l’escapada de 22 corredors als quals, tal com assegura el ciclista, “no vam poder donar caça”. Aqueix diumenge va desenvolupar “una de les carreres més agòniques que recorde, aconseguint malgrat tot finalitzar la prova en desè cinquena posició”.

Eric Valiente es prepara ara per als seus pròxims objectius, que el portaran a participar en el Tour de Mevlana, a Turquia, i en el Campionat d’Espanya que se celebrarà a Castelló.