Cinc localitats valencianes es converteixen en ciutats lectores

Els municipis d’Utiel, El Puig, Paiporta, Alzira i Catarroja són els primers en implementar aquest programa que pretén promoure el gust per la lectura i incrementar l’índex lector als pobles de les comarques valencianes

Xavier Rius: «La fórmula creada permet la combinació de cultura, coneixement i foment de la indústria editorial en un mateix projecte»

22/08/2017.Utiel, El Puig, Paiporta, Alzira i Catarroja són les primeres localitats valencianes en acollir-se al programa Ciutat Lectora, promogut per la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) amb el suport de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València. Amb la implicació de la ciutadania i agents de cadascun dels municipis, aquest programa pretén promoure el gust per la lectura a tots els àmbits i nivells de la vida cultural, des de l’escola fins a l’edat adulta, amb l’objectiu d’aconseguir uns majors índex de lectura entre els veïns i veïnes de cada localitat on s’implanta el programa.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha subratllat que el projecte de Ciutat Lectora «és un programa d’acompanyament durant quatre anys dissenyat per a la implementació, estratègica i planificada, d’accions municipals de motivació i estímul de la lectura, adreçades a tota la ciutadania d’una població. La fórmula creada permet la combinació de cultura, coneixement i foment de la indústria editorial en un mateix projecte». Rius ha explicat que el suport de la Diputació de València a aquesta iniciativa «és fruit de la revisió de les propostes d’impuls i foment de la lectura, així com de l’esforç en voler contribuir a l’increment de l’índex de lectura al nostre territori», ha remarcat.

L’objectiu del programa, destaca Jesús Figuerola, president de FULL, és «establir llaços entre el sector públic i la societat civil centrats en l’educació, les biblioteques, l’orientació familiar, la cultura i la salut, perquè interioritzen la importància de promoure la lectura».

Ciutat Lectora consta de cinc fases. La fase inicial, en la qual es troben actualment immersos els cinc municipis indicats, se circumscriu a la constitució del Consell de Lectura Municipal (CLM), conformat per representats dels agents més importants per a la promoció del llibre i la lectura del municipi –centres educatius, AMPA, Biblioteca, associacions, llibreries, editorials, etc…–, òrgan encarregat de dissenyar les accions estratègiques i desenvolupar activitats pròpies per a la promoció del llibre i la lectura al municipi. Després es repeteixen les fases de disseny, implementació i avaluació de forma anual.

La durada prevista del programa Ciutat Lectora és de quatre anys. Durant aquest període de temps FULL s’encarrega de la gestió i coordinació del projecte, mentre que la Diputació de València el dota econòmicament per fer efectives les tasques de coordinació general del programa, acompanyament i assessorament al municipi, comunicació, estudis i anàlisi estadístic. FULL anirà reduint el suport segons cada Consell de Lectura vaja adquirint autonomia en les seues accions, de la mateixa manera que la corporació provincial impulsarà la implementació del programa i la seua aportació decreixerà a mesura que els diferents consistoris incrementen la seua contribució al projecte.

A més, i amb el suport de la Diputació de València, se celebrarà anualment una Trobada de Ciutats Lectores, on s’intercanviaran experiències i es realitzaran diferents tallers formatius.

Nous municipis

A banda de les cinc localitats adherides al programa Ciutat Lectora, altres sis municipis de la demarcació de València ja han manifestat el seu interès en poder convertir-se en ciutats lectores. Es tracta de Benetússer, Bocairent, Corbera, Xest, Marines i Simat de Valldigna. Per a finals de 2018 està previst que el programa estiga funcionant en més d’una desena localitats valencianes.

El projecte Ciutat Lectora forma part de les activitats del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura 2017-2021 (PVFLL) que porta a terme la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana amb la col·laboració de FULL. El PVFLL té com objecte millorar i consolidar els hàbits de lectura a la Comunitat Valenciana apropant la mitjana de lectura dels valencians (56’8%) a la mitjana de la resta de l’Estat (59’1%).

En concret, Ciutat Lectora s’inspira en altres projectes semblants, els quals venen funcionant en altres països i comunitats autònomes, com Municipi Lector a Catalunya; Book Towns o Viles del llibre. I també en experiències com Leer en familia a Colòmbia, o la Campanya Book Star del Regne Unit.