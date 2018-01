La primera prova s’acollirà en Alzira el pròxim 28 de gener

Alzira acollirà la primera prova del I Circuit de Duatlons Ribera del Xúquer-Caixa Popular el pròxim 28 de gener.

Així, s’ha donat a conéixer en la presentació d’aquesta competició esportiva única en la comarca i en la que s’espera que participen més de tres mil persones.

Les localitats d’Alzira, Carcaixent, Algemesí, Albalat, Vilanova de Castelló i Antella seran l’escenari en el qual aquest 2018 es dispute el circuit de duatlons.

El treball i col·laboració dels 6 clubs d’aquests municipis, han fet possible l’organització de l’esdeveniment.

El President del Circuit, Jaume Noguera, ha destacat, la unió i la bona col·laboració entre els clubs implicats per a aconseguir fer d’aquest circuit un referent provincial.

Per altra banda, Paco Alós, responsable de Relacions Institucionals de Caixa Popular, ha mostrat el suport de la seua entitat cap a aquest tipus d’iniciatives i el seu compromís amb l’esport per tal de desenvolupar uns hàbits de vida saludables.

L’acte de presentació ha tingut lloc en la Mancomunitat de la Ribera alta i ha comptat amb la presència del seu president, Txema Peláez.

Pel que fa als premis del Circuit, rebran en l’àmbit individual, un trofeu o medalla els tres primers classificats de la general i de cada categoria, tant femenins com masculins.

Els clubs comptaran amb un premi metàl·lic de 350 euros per al primer classificat, 250 per al segon i 150 per al tercer. També tant en la categoria femenina com masculina.

Relacionado